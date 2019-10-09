香港人反抗》本土派梁天琦出庭上訴 數百黑衣人聲援

2019-10-09 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港本土民主前線前發言人梁天琦等3人正在服刑，今天上午梁天琦與同案另2名被告至香港高等法院為刑期上訴出庭聆訊，而法官在聽取各方陳詞後，決定押後頒布書面裁決。今日開庭現場湧現數以百計的支持者前來聲援，群眾身穿黑衣、戴上口罩，並高舉雙手、張開五指象徵五大訴求，揮動「光復香港、時代革命」的旗幟。

根據「立場新聞」報導，梁天琦等3人今早乘坐囚車出庭。法院外數以百計的支持者聲援3人，法院門外從早上6點便有數十人排隊等候旁聽。請假前來的黃小姐和朋友說，不只是梁天琦，所有在民主抗爭路上被捕的無名人士都值得市民聲援支持，她希望梁天琦能夠上訴成功，這可以激勵港人。

1名曾參與梁天琦競選團隊的朱先生說，「光復香港，時代革命」口號當年沒什麼人響應，現在竟成為街知巷聞（家喻戶曉）的抗爭口號，出乎他意料。今日他帶著梁天琦的競選旗幟到場，希望提醒大家梁天琦的模樣。

在聲援的行列中，甚至有數名中學生請假來聲援。中六（高三）的伍同學表明認同梁天琦的政治理念，認為現今的社會狀況證實梁天琦的主張正確。另一中六的唐同學說，梁天琦教會他面對社會不公要勇於反抗，不論是「和理非」或「勇武」，都能盡自己所能帶來改變。中三的郭同學希望聆訊會有好的結果。

載有梁天琦的囚車進入法院後，群眾仍在法院附近等候，並不時合唱《十八》，這首歌曲梁天琦曾於紀錄片《地厚天高》中自彈自唱。

2016年大年初一，梁天琦等人為了挺無牌熟食小販，而與警方發生衝突。警方動用胡椒噴霧及警棍驅散人群，示威者則使用木板、磚頭、玻璃瓶、垃圾桶等雜物襲擊警方，並焚燒雜物阻擋警察推進，是為「旺角騷亂案」。梁天琦也因此案被控暴動等罪，遭判囚6年。

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