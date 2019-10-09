香港人反抗》本土派梁天琦出庭上訴 數百黑衣人聲援
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2019-10-09 18:09
數以百計支持者到法院外聲援梁天琦等3人，群眾身穿黑衣、戴上口罩，並高舉雙手張開五指，象徵五大訴求，還揮動著「光復香港，時代革命」的旗幟。（美聯社）

數以百計支持者到法院外聲援梁天琦等3人，群眾身穿黑衣、戴上口罩，並高舉雙手張開五指，象徵五大訴求，還揮動著「光復香港，時代革命」的旗幟。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕香港本土民主前線前發言人梁天琦等3人正在服刑，今天上午梁天琦與同案另2名被告至香港高等法院為刑期上訴出庭聆訊，而法官在聽取各方陳詞後，決定押後頒布書面裁決。今日開庭現場湧現數以百計的支持者前來聲援，群眾身穿黑衣、戴上口罩，並高舉雙手、張開五指象徵五大訴求，揮動「光復香港、時代革命」的旗幟。

根據「立場新聞」報導，梁天琦等3人今早乘坐囚車出庭。法院外數以百計的支持者聲援3人，法院門外從早上6點便有數十人排隊等候旁聽。請假前來的黃小姐和朋友說，不只是梁天琦，所有在民主抗爭路上被捕的無名人士都值得市民聲援支持，她希望梁天琦能夠上訴成功，這可以激勵港人。

正在服刑的本土民主前線前發言人梁天琦等人今天上午至香港高等法院聆訊。（歐新社）<br /><p>

正在服刑的本土民主前線前發言人梁天琦等人今天上午至香港高等法院聆訊。（歐新社）

1名曾參與梁天琦競選團隊的朱先生說，「光復香港，時代革命」口號當年沒什麼人響應，現在竟成為街知巷聞（家喻戶曉）的抗爭口號，出乎他意料。今日他帶著梁天琦的競選旗幟到場，希望提醒大家梁天琦的模樣。

在聲援的行列中，甚至有數名中學生請假來聲援。中六（高三）的伍同學表明認同梁天琦的政治理念，認為現今的社會狀況證實梁天琦的主張正確。另一中六的唐同學說，梁天琦教會他面對社會不公要勇於反抗，不論是「和理非」或「勇武」，都能盡自己所能帶來改變。中三的郭同學希望聆訊會有好的結果。

朱先生（中）帶著梁天琦的競選旗幟來到現場，他說是要提醒大家別忘了梁天琦長什麼樣子。（路透）

朱先生（中）帶著梁天琦的競選旗幟來到現場，他說是要提醒大家別忘了梁天琦長什麼樣子。（路透）

載有梁天琦的囚車進入法院後，群眾仍在法院附近等候，並不時合唱《十八》，這首歌曲梁天琦曾於紀錄片《地厚天高》中自彈自唱。

2016年大年初一，梁天琦等人為了挺無牌熟食小販，而與警方發生衝突。警方動用胡椒噴霧及警棍驅散人群，示威者則使用木板、磚頭、玻璃瓶、垃圾桶等雜物襲擊警方，並焚燒雜物阻擋警察推進，是為「旺角騷亂案」。梁天琦也因此案被控暴動等罪，遭判囚6年。

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