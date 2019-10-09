涉打壓新疆中國官員 蓬佩奧：將採簽證限制措施

2019-10-09 04:59

〔中央社〕繼美國商務部以牽涉中國對新疆維吾爾壓迫為由，將8間中企與20個公安機構列入貿易黑名單後，美國務卿蓬佩奧今天宣布，將對相關負責的中國政府及共產黨官員，採行簽證限制措施。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天透過聲明宣布，被認為負責對新疆維吾爾、哈薩克及其他少數穆斯林族群拘禁或進行人權侵犯，或在當中扮演共謀角色的中國政府及共產黨官員，美方將對其採行簽證限制措施。

蓬佩奧表示，這些官員的家人，也可能會面對同樣的簽證限制。不過，他在聲明中沒有說明，簽證限制會包含哪些措施。

蓬佩奧指出，中國政府對新疆維吾爾自治區的維吾爾、哈薩克及其他少數穆斯林族群，進行高度鎮壓行動，包含將他們大規模拘押在集中營、在各處進行高科技監控、嚴厲控制他們文化與宗教身分的體現、並強迫外地人民返回中國。

蓬佩奧強調：「美方呼籲中華人民共和國，立刻停止在新疆的鎮壓行動，並釋放所有被強行拘押的人民，且不再強迫居住海外的中國穆斯林少數民族回到中國，面對未知的命運。」

他表示，保障人權具有根本重要性，所有國家都必須尊重自身對人權的義務及承諾，而美國會持續審視其職權，以「回應這些（人權）侵害」。

蓬佩奧發表聲明前一天，美國商務部才大動作以牽涉中國對新疆維族打壓為由，將8家中企和20個公安機構列入貿易黑名單，其中包括4月曾被多位美國議員點名的中國監視設備製造商海康威視（Hikvision）及大華技術股份有限公司（Dahua Technology）。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在昨天聲明中強調：「美國政府及商業部PF5R4202.CAP [IN] 10/09/19 04:54:48涉打壓新疆中國官員 蓬佩奧：將採簽證限制措施〔中央社〕繼美國商務部以牽涉中國對新疆維吾爾壓迫為由，將8間中企與20個公安機構列入貿易黑名單後，美國務卿蓬佩奧今天宣布，將對相關負責的中國政府及共產黨官員，採行簽證限制措施。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天透過聲明宣布，被認為負責對新疆維吾爾、哈薩克及其他少數穆斯林族群拘禁或進行人權侵犯，或在當中扮演共謀角色的中國政府及共產黨官員，美方將對其採行簽證限制措施。

蓬佩奧表示，這些官員的家人，也可能會面對同樣的簽證限制。不過，他在聲明中沒有說明，簽證限制會包含哪些措施。

蓬佩奧指出，中國政府對新疆維吾爾自治區的維吾爾、哈薩克及其他少數穆斯林族群，進行高度鎮壓行動，包含將他們大規模拘押在集中營、在各處進行高科技監控、嚴厲控制他們文化與宗教身分的體現、並強迫外地人民返回中國。

蓬佩奧強調：「美方呼籲中華人民共和國，立刻停止在新疆的鎮壓行動，並釋放所有被強行拘押的人民，且不再強迫居住海外的中國穆斯林少數民族回到中國，面對未知的命運。」

他表示，保障人權具有根本重要性，所有國家都必須尊重自身對人權的義務及承諾，而美國會持續審視其職權，以「回應這些（人權）侵害」。

蓬佩奧發表聲明前一天，美國商務部才大動作以牽涉中國對新疆維族打壓為由，將8家中企和20個公安機構列入貿易黑名單，其中包括4月曾被多位美國議員點名的中國監視設備製造商海康威視（Hikvision）及大華技術股份有限公司（Dahua Technology）。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在昨天聲明中強調：「美國政府及商業部無法、也不會容忍在中國境內，少數族群遭受的殘酷壓迫。」

由於美中貿易高層預計10日在華府展開協商，美國川普政府在新疆議題上連續兩天的強硬作為，被外界認為恐會阻礙雙方達成貿易協議，讓美中貿易戰持續延燒。（編輯：陳政一）

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