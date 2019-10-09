美國防官員：美台合作強化台軍力以嚇阻強敵

2019-10-09 04:43

〔中央社〕對於台灣有意採購M109A6自走砲，美國防部印太事務首席副助理部長海大衛昨天以不對特定軍售發表評論為由帶過。但他指出，美方正與台灣合作，為其他所需的能力做準備，這些能力可能更適合嚇阻能力更強的對手。

海大衛（David Helvey）昨天晚間在美台國防工業會議演說。根據今天公布的講稿內容，海大衛在演說中首先談到台灣明年大選，他表示，台灣選舉保持自由、公正、不受外國干預，至關重要。

他並指出，中國共產黨總書記習近平領導的中共正在挑戰以規則為基礎的秩序，並努力朝著形塑一個有利於其威權統治模式、一種日益嚴厲與壓制的秩序發展。看看香港、西藏與新疆，甚至是去年夏天武漢抗議活動的暴力鎮壓，或是去年鎮江退伍軍人遊行，就可以看到習近平對未來的想法。

海大衛也批評北京恐嚇、孤立、脅迫台灣，奪走台灣外交盟邦、透過減少旅遊與轉移投資施加經濟壓力、干預台灣大選破壞民主、透過日益挑釁的軍演與行動，損及印太和平與穩定。習近平今年一月發表不放棄對台動武威脅講話，進一步破壞兩岸和平對話基礎，加劇地區動盪。在中共解放軍能力迅速提高之際，處於前線的台灣，在遏制中國侵略與維持區域和平穩定方面發揮至關重要作用。

他表示，美方已經透過提供國防項目與服務協助台灣維持足夠的自我防衛能力，因應這一日益嚴重的威脅。美國政府在台灣關係法框架下通過價值超過100億美元軍售，這些軍售讓台灣能增強軍隊能力。

不過海大衛也指出，現在軍隊比以往更需要在和平與戰爭時期戰力間取得平衡，以威嚇更強大的對手。因此美方尋求與台灣夥伴合作，了解台灣在採購、軍力結構與其他改革方面的下一步計畫。若以「整體防衛構想」（ODC）作為台灣指導方針並為接下來行動提供訊息，則必須確保台灣透過建立不對稱戰爭、部隊保衛與沿海戰鬥的可靠作戰部隊以實現此一平衡。

他指出，美國國防部致力於協助台灣實施ODC戰略，將焦點放在與台灣合作以建立可靠的戰鬥系統，以實現多領域威嚇。包括高機動性的海防巡航飛彈、短程防空、小型快速攻擊艦等，都能適用台灣的地理環境與島嶼防務任務。這類系統的操作與維護成本更為低廉。

對於國防部長嚴德發日前提出向美國爭取採購M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲一事，海大衛以未通知國會前不對特定軍售發表評論簡單帶過。但他指出，美方正與台灣合作，為其他所需的能力做準備，這些能力可能更適合嚇阻能力更強的對手。（編輯：陳政一）

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