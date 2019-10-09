抗中打壓 荷蘭眾議院通過挺台灣國際參與

2019-10-09 03:59

〔中央社〕荷蘭眾議院今天首次表決通過籲請荷蘭政府支持台灣參與國際組織，在中國持續打壓台灣外交空間之際，荷蘭等理念相近國家國會挺身支持台灣特別具有意義。

駐荷蘭代表處今晚表示，荷蘭眾議院今天下午以壓倒性票數通過荷執政聯盟第2大黨基民黨（CDA）及在野黨政治改革黨（SGP）連署修正動議案，籲請荷政府參照美國及澳洲等國公開支持台灣作法，在歐盟架構下尋求各種可行方案，支持台灣參與國際組織及相關事務。

這是荷蘭眾議院首次全院表決通過動議支持台灣參與國際組織及相關事務。

駐荷蘭代表陳欣新第一時間感謝荷蘭眾議院對台灣支持，並期望未來繼續與荷方加強各項國際事務合作。

這次友台動議是由基民黨眾議員兼該黨外交事務發言人范赫沃特（Martijn van Helvert）及政治改革黨眾議員兼該黨歐盟事務發言人畢蕭（Roelof Bisschop）在今年9月30日眾議院外交委員會共同連署提出，在中國持續打壓台灣外交空間下，荷蘭等理念相近國家對台灣的支持格外重要。

駐荷處指出，為爭取荷蘭各界重視台灣國際參與議題，今年曾多次投書媒體及致函眾議院外交委員會，另與荷蘭僑社、留學生共同舉行「與台灣同行」健走。

另荷蘭台灣鄉親會今年更主動發起網路連署活動及向荷蘭眾議院遞交請願書，獲得范赫沃特及荷蘭眾議院外交委員會主席德依斯嘉（Pia Dijkstra）、外貿暨發展合作委員會主席羅恩（Raymond de Roon）共同接見，有效喚起荷蘭國會關注台灣國際參與現況。（編輯：陳政一）

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