泰國象群溺斃又增5頭 11頭大象命喪地獄崖瀑布

2019-10-08 18:27

〔即時新聞/綜合報導〕泰國中部的「考艾國家公園」(Khao Yai National Park)5日發生慘劇,5頭大象試圖救援1墜入瀑布的小象,卻不幸一起喪命。官員透過空拍機調查時,發現附近還有另外5頭大象溺斃。

綜合外媒報導,考艾國家公園工作人員接獲通知有象群在「哀嚎」後,上週六「地獄崖瀑布」(Haew Narok)附近發現6頭死象。園方認為可能是小象滑落急流後,同伴為了救牠集體跳入水中,卻一同送命。另2隻受困在石堆中的大象已獲救

泰國民族報(The Nation)今日稱,工作人員使用空拍機展開調查時,發現有另外5頭大象被淹死。泰國野生動物之友基金會(Wildlife Friends Foundation Thailand)創辦人維克(Edwin Wiek)在推特證實,共有11頭大象在瀑布溺斃。

考艾國家公園今日召開記者會,證實這是「嚴重」事件,發言人表示,目前還不清楚象群掉落急流的確切原因。據民族報報導,泰國國家資源及環境部長瓦拉沃特(Varawut Silpa-archa)表示,將修建路障防止其他動物掉入瀑布。

地獄崖瀑布過去曾發生類似事件,1992年有8頭大象掉入急流溺斃。該瀑布目前已關閉,考艾國家公園工作人員正試圖從河中取回屍體,因為有人擔心大象屍體可能會污染水源。

After flying a drone over the waterfall and creek, officials found that not 6 but 11 elephants have died at the waterfall. #Elephants #Thailand #KhaoYai pic.twitter.com/WKhEJv8fKY