泰國象群溺斃又增5頭 11頭大象命喪地獄崖瀑布

2019-10-08 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部的「考艾國家公園」（Khao Yai National Park）5日發生慘劇，5頭大象試圖救援1墜入瀑布的小象，卻不幸一起喪命。官員透過空拍機調查時，發現附近還有另外5頭大象溺斃。

綜合外媒報導，考艾國家公園工作人員接獲通知有象群在「哀嚎」後，上週六「地獄崖瀑布」（Haew Narok）附近發現6頭死象。園方認為可能是小象滑落急流後，同伴為了救牠集體跳入水中，卻一同送命。另2隻受困在石堆中的大象已獲救

泰國民族報（The Nation）今日稱，工作人員使用空拍機展開調查時，發現有另外5頭大象被淹死。泰國野生動物之友基金會（Wildlife Friends Foundation Thailand）創辦人維克（Edwin Wiek）在推特證實，共有11頭大象在瀑布溺斃。

考艾國家公園今日召開記者會，證實這是「嚴重」事件，發言人表示，目前還不清楚象群掉落急流的確切原因。據民族報報導，泰國國家資源及環境部長瓦拉沃特（Varawut Silpa-archa）表示，將修建路障防止其他動物掉入瀑布。

地獄崖瀑布過去曾發生類似事件，1992年有8頭大象掉入急流溺斃。該瀑布目前已關閉，考艾國家公園工作人員正試圖從河中取回屍體，因為有人擔心大象屍體可能會污染水源。

After flying a drone over the waterfall and creek, officials found that not 6 but 11 elephants have died at the waterfall. #Elephants #Thailand #KhaoYai pic.twitter.com/WKhEJv8fKY — Edwin Wiek （@EdwinWiek） October 8, 2019

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