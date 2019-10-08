莫雷挺港中國森77 學者：可能成為美中冷戰新戰場

2019-10-08 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）近日發推文支持香港反送中抗爭，慘遭中國人斥罵及抵制，加拿大約克大學副教授沈榮欽對此分析，雖然目前兩黨國會議員均表示反對，但重量級人物還尚未表態，若之後民主共和兩黨參選人也加入戰場，讓這項議題成為美國總統大選的議題，屆時此事將成為美中新冷戰的另一戰場。

休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在社群媒體上發表挺香港的言論後，遭到大批中國網友撻伐，更有多家中企宣布中止合作，之後火箭隊老闆和NBA官方譴責莫雷言論失當，多名美國政要則發文聲援莫雷，並譴責NBA為利益出賣人權可恥。

沈榮欽今上午則在臉書發文，指目前雖然有跳出來發聲的美國兩黨議員均表示反對，但這些人都還不算是重量級政治人物，若之後現任總統川普及民主黨總統參選人拜登也加入表態，讓此事成為總統大選議題，那這件事將會有爆炸性的發展，民主共和兩黨參選人將會相互更強硬表態，讓此事成為美中新冷戰的另一戰場。

沈榮欽也指出，此事也證明，過去幾十年來人們對Internet與IT的烏托邦想像完全錯誤，不少工程師、政客、企業家與社運人士完全低估了「數位極權」的可能性，當臉書等大企業要搜集你的數據來推送廣告時，極權政府仍可用同樣的方式來箝制你的思想。沈也舉美國知名喜劇動畫《南方四賤客》，指該動畫精確指出，從好萊塢的劇本到NBA球隊的經營，甚至歐洲足球賽的播映時間，早就都在中國的審核之下，蘋果iPhone港澳版也閹割中華民國國旗。

沈榮欽也說，相較於過往無聲的入侵，這一次是中國直接對美國人在推特的言論進行審查，美國民眾震驚程度，不下於當初台灣人當初眼見周子瑜被迫公開道歉的感受。由於此事牽涉到美中兩國的基本價值觀差異，沈榮欽認為，「一旦對決，便難以輕易平復」，並指對決意味著此事將不可避免地與美中貿易戰和香港掛鉤，並加速雙方的脫鉤，雖然川普一向對於香港事務屬於鴿派，但最後恐怕也不得不捲入，繼續成為後全球化的插曲。

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