美議員與角逐總統提名人 譴責NBA以利益優先

2019-10-08 05:19

〔中央社〕NBA休士頓火箭總經理摩瑞日前挺香港推文引發爭議，遭NBA聯盟切割。多位美國議員與角逐民主黨總統提名人士今天公開譴責NBA，強調人權應被置於利益之上，並呼籲美企業界共同抵抗中國脅迫。

摩瑞（Daryl Morey）4日在推特（Twitter）發布圖像，其中含有「FIGHT FOR FREEDOM」（爭取自由）、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港）等字眼，引發中國球迷反彈，揚言全面抵制。

爭議一起，不只火箭隊老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）急忙澄清摩瑞發言不代表球隊立場，NBA聯盟昨日也發出聲明，對摩瑞言論冒犯眾多中國朋友、球迷表達遺憾，並強調NBA「對中國歷史、文化十分尊敬」。

曾任佛羅里達州州長的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）今天發表聲明，譴責NBA選擇支持中共，拒絕與香港人民站在一起。史考特也要求立即與NBA總裁席佛（Adam Silver）見面，討論NBA在中國的活動。

史考特表示，在香港反送中示威運動爆發後，他是首位前往香港的美國參議員，而他看到的景象「令人震驚」。他指出：「身為美國人，齊力對抗不公不義是我們的責任，這意味著在香港1997年回歸當時受保障權利被侵犯之際，起身對抗中共與習近平主席。」

史考特強調，美方必須將人權置於利益之上，並與香港站在一起。他也呼籲，NBA應停止在中國舉辦球賽。

美國眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）則透過委員會黨團發表聲明，譴責中國針對火箭隊的報復性行為。麥考爾表示，不只在火箭隊故鄉德州，中共的威脅、壓迫在美國其他地方也不會被容忍。他並呼籲，美國企業界應共同抵抗中國的脅迫。

針對中國駐休士頓領事館昨日發表聲明，要求火箭隊作出澄清、糾正錯誤並「採取切實措施，消除惡劣影響」，麥考爾指出，利用領事館攻擊美國公民，只因為他行使憲法保障的權利，「對我們價值是一大侮辱」。

麥考爾說：「中共再次展現它願意利用任何中國政府機構，對美國企業施加政治壓力。我們不能向如此明目張膽的脅迫屈服。」他強調，美國全體都須捍衛自身權利，才能夠繼續自由表達立場，不需畏懼遭報復或恫嚇。

多位參眾議員也透過推特發言，包含共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。盧比歐推文表示，NBA聯盟顯然為了取悅中共當局而把火箭隊當犧牲品，直批此行徑「令人作噁」（disgusting）。

除此之外，多位角逐民主黨總統提名人士也相繼公開譴責NBA與北京。

目前在民主黨總統初選聲勢領先的參議員華倫（Elizabeth Warren）推文表示，中國正利用市場勢力來壓制言論自由、對北京作為的批評聲音，但NBA卻為了荷包，背棄自身原則與美國價值。華倫呼籲：「我們需要發聲支持那些為了權利在抗爭的人們。」

出生於德州的民主黨總統初選參選人、前住房與城市發展部長卡斯楚（Julian Castro）也推文表示，北京利用經濟力量迫使批評者噤聲，甚至連美國境內人士也無法倖免。卡斯楚呼籲：「美方應該要以價值來領導，為在香港追求民主的示威者發聲，不能允許美國公民被威權政府霸凌。」

另一位同樣來自德州的民主黨總統初選參選人、前聯邦眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）則強調，NBA該道歉的是「公然將利益置於人權之上」，他並直指NBA這種行為「令人難堪」。（編輯：張佑之）

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