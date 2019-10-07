批評極端民族主義、非理性愛國 北大教授帳號遭永久封鎖

2019-10-07 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國自由派學者、北京大學法學教授賀衛方的微信在中共建政70週年前夕遭到永久封鎖，理由是「傳播惡性謠言等違法違規內容」。帳號遭封鎖前，賀衛方一篇名為《國家和我》在網路上廣傳，該文中提到極端民族主義會為國家帶來損害。賀衛方認為，中國現在的當務之急是：如何通過對政府權力的憲法限制帶來更廣闊的自由空間。另外，賀衛方的弟弟在上月底遭到公安刑事拘留。

根據香港《有線新聞》報導，9月26日賀衛方的帳號遭到永久封鎖，其胞弟賀維彤則在上月30日遭公安刑事拘留，不過，當局沒有透露逮捕原因。有律師透露賀維彤涉嫌非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品罪。被捕前，賀維彤曾在朋友圈內發佈恐怖組織伊斯蘭國槍殺平民的影片。

而在賀衛方的《國家和我 》一文中提到，在其童年時代，「倒不怎麼強調愛國主義，反而意識形態上有一種國際主義的傾向—共產主義本身就是一種普世價值觀。例如我們被教導說要胸懷祖國、放眼世界，要看到世界上還有三分之二的人民生活在水深火熱之中，我們一定要去解放他們。」

賀衛方在文中表示，「我經歷的國慶節中，給我印象最深的是1984年的35週年國慶。我當時是研究生，政府和學校組織我們到天安門廣場參加慶典，大家載歌載舞，還看放焰火，很熱鬧。那也是改革開放以來國民精神最昂揚向上的時候，是廟堂與市井之間共識度最高的時代。」

對於網路空間的非理性言論，賀衛方認為，「愛國是一種美好的情感，但是非理性的民族主義就變成反面的東西了，因為它走向了非理性，排外仇外。我讀近代史，最大的感嘆就是那些最終給國家帶來極大損害的行為，往往就是極端民族主義所導致的結果。」

對於「中國人太多、中國太大，如果過快的走向民主、法治，會天下大亂」的說法，賀衛方表示，「其實，對於民主與法治，最重要的素質乃是權利意識，而在過去的近40年裡，我們見證了國人的權利意識的覺醒和高漲。現在的當務之急是如何通過對政府權力的憲法限制帶來更廣闊的自由空間，通過中間社會的成長使得人們的權利訴求走向更加有序，通過獨立而公正的司法制度讓正義得以伸張。」

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