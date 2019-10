夜店哥嗨完搭Uber回家 酒醒離家160km、車資破萬元

2019-10-07 23:53

〔即時新聞/綜合報導〕英國一位20歲男子費吉(Joseph Fergie),日前與朋友到夜店狂歡完搭Uber回家,由於費吉將目的地輸入錯誤,導致自己被載到離家160公里的小村莊,同時還得支付400英鎊(約新台幣15000元)的車資。

綜合外媒報導,費吉當晚與友人在夜店嗨完叫了一台Uber回家,但已飲酒過量沒發現目的地輸入錯誤,原本僅需短短15分鐘的車程,在費吉酒醉沉沉睡去後,直到隔天早上八點多被Uber司機叫醒,費吉驚覺自己跑到離家160公里的地方,下車後還收到高達15000萬元的車資帳單。

費吉向朋友求助不成還反被嘲笑,他自拍影片紀錄了自己的荒唐經歷,並在片中崩潰表示,「我看到很多綿羊,不敢相信自己在哪,這根本是我人生中最悲慘的一天」。最後,費吉靠著轉乘公車和火車回到愛丁堡(Edinburgh),至於那筆400英鎊的車資,費吉則表示,「會跟Uber公司聯繫,希望對方能給些優惠」。

So Joseph decides to get black out drunk and end up hours away from Edinburgh ???? what a boy pic.twitter.com/1qzAF69tGl