夜店哥嗨完搭Uber回家 酒醒離家160km、車資破萬元

2019-10-07 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位20歲男子費吉（Joseph Fergie），日前與朋友到夜店狂歡完搭Uber回家，由於費吉將目的地輸入錯誤，導致自己被載到離家160公里的小村莊，同時還得支付400英鎊（約新台幣15000元）的車資。

綜合外媒報導，費吉當晚與友人在夜店嗨完叫了一台Uber回家，但已飲酒過量沒發現目的地輸入錯誤，原本僅需短短15分鐘的車程，在費吉酒醉沉沉睡去後，直到隔天早上八點多被Uber司機叫醒，費吉驚覺自己跑到離家160公里的地方，下車後還收到高達15000萬元的車資帳單。

費吉向朋友求助不成還反被嘲笑，他自拍影片紀錄了自己的荒唐經歷，並在片中崩潰表示，「我看到很多綿羊，不敢相信自己在哪，這根本是我人生中最悲慘的一天」。最後，費吉靠著轉乘公車和火車回到愛丁堡（Edinburgh），至於那筆400英鎊的車資，費吉則表示，「會跟Uber公司聯繫，希望對方能給些優惠」。

So Joseph decides to get black out drunk and end up hours away from Edinburgh ???? what a boy pic.twitter.com/1qzAF69tGl — Mikey （@MichaelFerns8） 2019年10月5日

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