少年用「螺絲起子」殺律師 近2年竟已犯31起案件

2019-10-07 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名18歲少年艾爾蘭（Ewan Ireland）8月時因涉嫌以螺絲起子殺害52歲的律師鄧肯（Peter Duncan）被控謀殺；隨著凶嫌的身分曝光後，有名女子跳出來指控，凶嫌曾用「氨水」攻擊她，導致她的眼睛遭到嚴重灼傷，如果他當時就被判入獄，悲劇就可能不會發生。

綜合外媒報導，8月14日時，17歲的艾爾蘭因鄧肯沒有讓路給他，在紐卡索（Newcastle）一間商場門口與他發生爭執，隨後用偷來的螺絲起子刺中鄧肯的心臟，導致鄧肯死亡；雖然艾爾蘭在上個（9）月就承認謀殺，但因未成年，他的身分直到昨（6）日成年後才被公開，目前他仍被警察拘留，將在精神檢驗報告出爐後，於12月被判刑。

艾爾蘭的身分一公開，就有名女受害者在臉書及推特表示，看到「鄧肯遭殺害」新聞時，發現監視器畫面中的「青少年」，與8個月前在埃爾登廣場用氨水潑她臉，害她眼睛遭到嚴重灼傷的是同一人！但該名嫌犯卻在3月受審後沒有被判入獄，她認為，如果當初他被判「入獄」，可能鄧肯就不會被他殺死。

檢調單位也指出，艾爾蘭在2017年至2019年間涉及31起違法行為，被定罪17次，其中還包括持刀在馬路上追趕他的母親克里（Kerry）；據他一位鄰居表示，曾目睹艾爾蘭跟他的母親吵架，當時艾爾蘭對他罵髒話、叫他滾開！而另一名鄰居則表示，他是個討厭的「小流氓」。

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