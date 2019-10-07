反送中》這家一芳「自己人」！香港示威者自發清理噴漆

2019-10-07 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕手搖茶品牌「一芳水果茶」今年8月初爆出「舔共」爭議，在中國微博發表聲明稱「堅決支持一國兩制」、「反對暴力罷工」，引起台、港社會嘩然。然而一路支持香港示威者的代理商仍時常遭誤解、噴漆，今（7）日傳有示威者自發清除污損，令代理商大讚：「香港人真是很可愛的！」

手搖茶品牌「一芳水果茶」舔共爭議至今已2個月，今年8月初打著「台灣水果茶」名號的一芳，在中國微博稱「堅決支持一國兩制」，將香港加盟商支持反送中運動的行為定調為「偶發事件」，並譴責香港「暴力罷工」，引起台、港社會一片譁然。

香港一芳代理加盟商負責人劉心暉多次出面解釋，從運動最初即支持香港反送中運動，不但配合罷工，還會免費派發飲品給遊行的市民，部分分店還有響應連儂牆串聯，提供外界張貼便條。

不料週六（5）又傳出分店招牌遭噴漆汙損，「一芳」被噴成「共芳」，鐵捲門招牌也被寫上「香港人反抗」，令劉心暉備感無奈。他強調，從一開始都實質支持反送中，也尊重許多人因加盟金會回到台灣總公司身上而繼續抵制的決定，但真的不想「被裝修」。

今（7）日劉心暉則出面表示，有示威者自發清除招牌和鐵捲門上的噴漆，令他大讚「香港人真是很可愛的！」充分展現香港人的理性和良知，以及團結齊心的一面。

劉心暉面對抵制也直言，與「一芳」總公司礙於合約仍必須繼續合作，他也坦白表示，個人損失沒關係，但受影響最重的員工都是「獅子山下真香港人」。他不介意被說他不是黃絲（支持運動），但他很介意被說自己是藍絲（親港府中共）。

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