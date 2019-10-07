「傳播惡性謠言」北大教授賀衛方微信被封 傳胞弟遭拘留

2019-10-07 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大學法學教授賀衛方的微信帳號，先前被中國官方以「傳播惡性謠言等違法違規內容」為由永久封號，今（7）傳出其胞弟賀維彤，因在微信上轉發伊斯蘭國（IS）影片，遭中國公安以「非法持有恐怖主義物品」刑事拘提。

綜合媒體報導，多名中國媒體人上月27日證實，賀衛方的微信帳號遭到中國官方永久封殺，理由是「傳播惡性謠言等違法違規內容」。在經過不到兩週的時間，賀衛方的胞弟賀維彤今傳出，早在上月30日已遭到北京公安刑事拘留，並被指控「非法持有宣傳恐怖主義、極端主義物品」。

北京公安宣稱的「恐怖主義影片」，是指賀維彤上月12日在微信朋友圈發布的一部「伊斯蘭國槍殺平民」短片；此外，也有認識賀維彤的網友指出，他9月時也曾發過一段香港「反送中」示威的影片。賀衛方接受媒體查證表示，他認為，弟弟在朋友圈發表的言論激烈，但並不涉及恐怖主義或極端主義。

根據媒體報導，賀維彤的案件引發中國維權律師的關注，律師嚴華豐在網路上指出，「傳播、非法持有恐怖主義、極端主義物品罪很容易成為『口袋罪』，因為普通大眾很難掌握何為恐怖主義、極端主義」；律師隋牧青表示，單憑轉發影片就斷定宣揚恐怖主義，顯示警方「濫用職權」、「欲加之罪」。

有分析指出，由於賀衛方在中國知名度太高，中共難以下手，因此透過對其胞弟下手，以達「敲山震虎」的目的，賀衛方胞弟賀維彤任職於北京的法律出版社，隸屬於中國司法部，依照「中華人民共和國刑法」，賀維彤遭控的罪名最高可處3年監禁、拘役或管制，和罰款。

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