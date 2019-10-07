日本人對中國最反感 美調查：最親中的是俄國人

2019-10-07 17:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華府「皮優研究中心」（Pew Research Center）近日調查全球32個主要國家對中國的觀感，結果有41％對中國存有好感，37％對中國反感。對中反感的國家集中北美、西歐、亞洲國家，其中又以日本人最不喜歡中國，反感度高達85％。

綜合外媒報導，該調查將32國劃分為8個區塊，綜合多國的觀感度中位數。數據顯示，北美的美國和加拿大對中國的反感度，分別達60％和67％，好感度則是26％和27％。西歐的英國、德國、法國等8國的反感度中位數達57％，好感度達37％，其中以瑞典反感度70％最高，希臘則是該區域中，唯一好感度高於反感度的國家。

在亞太5國中，日本對中反感度為85％，好感度僅14％；南韓反感度為63％，好感度34％；澳洲反感度為57％，好感度36％；菲律賓反感度54％，好感度42％；印尼則兩方面均為約36％。皮優中心指出，與去年相比，亞太國家受訪民眾對中國的好感都下滑，其中，印尼對中國的好感度，從去年的53％，暴跌17個百分點。

至於對中國存有好感的國家，主要集中在東歐、中歐、中東、非洲及南美國家。好感度最高國家為俄羅斯，達到71%，持負面看法者僅有18％。其次是奈及利亞，好感度達70％。另外，保加利亞、波蘭和立陶宛也對中國的好感多於反感，斯洛伐克和捷克則大多對中國持負面看法。

皮優指出，本次調查期間為5月13日至8月29日，受訪人數為3萬4904人。儘管多數國家的大部分民眾都同意，中國在世界舞台上的影響力已顯著成長，但不一定轉化為對中國的好感。

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