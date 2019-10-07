香港急救員頭盔上寫遺言...《我的遺書在口袋裡了》PTT詩作惹哭網友

2019-10-07 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動激起警民嚴重武力衝突，10月1日中國國慶時，更有示威者近距離遭港警射擊左胸，港府隨後更宣布通過《禁蒙面法》，引起社會強烈反彈；而香港急救員在頭盔上的「遺言」和PTT上一首題為《我的遺書在口袋裡了》的詩，再引起網路瘋傳、讓不少網友都看哭了。

綜合媒體報導，推特帳號「喜馬拉雅國際工作站」在1日香港「國殤」大遊行前PO出一張照片，一名急救義工在頭盔上以中英文寫下放棄急救的「遺書」，上頭寫著「如果我傷勢嚴重、沒有反應，不要給我做心肺復甦術。手寫遺書在口袋裡」，並註明沒有任何藥物過敏的事項，一旁還用中文寫「榮耀歸於香港、榮耀歸於英雄、榮耀歸於人民」。

而在10月1日有學生中彈後，PTT「poem（詩版）」上，以題為《我的遺書在口袋裡了》，寫著「如果我倒下頭盔上有標註血型，只對暴政反感對藥物沒有過敏」、「親愛的，我的遺書在口袋裡了，如果心被射穿、如果被毆到牙落，請別救我，去讀這片土地上的血汗，我和山川融為一體」、「親愛的我城願榮光終歸於你，我的遺書在口袋裏了，如果來生，如果有來生再讓我看你一眼」；照片和詩作引來廣大迴響，網友們紛紛留言「哭了」。

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