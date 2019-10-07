《禁蒙面法》頒布後首例被控！聲援者戴上口罩到場旁聽

2019-10-07 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥4日引用《緊急情況規例條例》頒布《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），並在5日凌晨0時起生效，而首件違反《禁止蒙面規例》的案件今日在香港東區裁判法院開庭。

綜合港媒報導，港警5日凌晨在九龍觀塘區藍田啟田道拘捕一名18歲男子及一名38歲女子，兩人被控違反《禁蒙面法》及「非法集結」，案件今日於東區裁判法院提堂，也成為了首起因為違反《禁蒙面法》開庭的案件。

針對此案件，有近百名聲援者今早到香港東區裁判法院旁聽聲援，公眾旁聽席已爆滿，部分聲援者則是穿上黑衣、戴上口罩聲援。

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