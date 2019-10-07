《香港臨時政府宣言》組織遭中共滲入？ 專家︰抹成港獨趁勢鎮壓

2019-10-07 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥4日宣布通過《禁蒙面法》，引起社會強烈反彈，當天晚間有上千名示威者聚集在馬鞍山的「新港城中心」，宣讀《香港臨時政府宣言》，十分震撼。但現有多方質疑，該宣言的背後組織跟中共有關，其目的是將輿論操作成香港人支持「港獨」，提升歐美等國介入的難度，並提供北京日後武裝鎮壓香港的藉口。

對於《香港臨時政府宣言》，美國共和黨海外分部發言人俞懷松（Solomon Yue）5日在推特提出警告，這很有可能是被中共的假示威者滲透，進而發出的宣言，假使香港人真的成立臨時政府，將讓反送中運動有分離主義的色彩，阻礙美國《香港人權及民主法案》推動，也給中共藉口進入香港鎮壓，演變成「天安門事件2.0」。

有網友發現，實際到「香港臨時議會運作團隊」臉書粉專，會發現該團隊在文末特別感謝「工聯會陸頌雄提供行動綱領」，工聯會立場一向親共，甚至被指過去是中共在香港地下黨的兩大黨支部之一。陸頌雄臉書也遭網友起底，其「反美親共」立場強烈，稱美國是為了裂解中國才幫助香港，與中共的對外說法一致。更可疑的是，該粉專已經悄悄刪除，目前搜尋不到。

更有香港網友質疑，這份《香港臨時政府宣言》對中國、中共、特區政府，甚至立法會席次都寫上了，卻獨漏美國的部分。過去在運動中，港民舉美國國旗、舉萬國國旗，要求美方儘速通過《香港人權及民主法》，香港眾志秘書長黃之鋒、港星何韻詩等人出席美國聽證會，現在這些訴求就通通不要了？當宣言取代之前的「五大訴求」，之前的抗爭成果將煙消雲散，也失去國際社會的支持。

臉書粉專「北歐心科學」則指出，這份宣言的用字遣詞，透露出中共的思想痕跡，首句「在人類文明的進程中，推翻破舊之物以建更美好之物乃必然之事，此之為人類進化之本」就是馬克思主義的歷史進程論，匪味十足。另外，宣言中多次使用「人民」字眼，乃中共常用字，香港較常使用「市民」或「國民」。而宣言中提到的種種臨時政府組織，在現實上根本「沒個影」。

中國民運人士王丹4日也在臉書表示，港府通過《禁蒙面法》，只能用「喪心病狂」來形容，擺明是故意刺激港人，不希望局勢平緩，令人擔憂港府跟北京另有圖謀。

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