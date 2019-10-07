伊朗學者涉違法出口美軍事設備 澳洲拒絕引渡

2019-10-07 00:38

〔中央社〕澳洲檢察總長波特週末表示，澳洲不會將伊朗學者德巴希引渡到美國。德巴希因為涉嫌將美國製造的軍事設備出口到伊朗，已遭澳洲拘押13個月，但據傳他近日已返回伊朗。

波特（Christian Porter）在聲明中表示，「這個案件無論是在什麼情況下」，德巴希（Reza Dehbashi）都不應該被引渡赴美。

波特說：「我的決定是根據澳洲國內法律程序的規定，且完全符合我們的法律賦予檢察總長的權力。」

這份聲明發佈前數個小時，伊朗才剛同意釋放被控從事間諜活動而被關在德黑蘭一處監獄的一對澳洲情侶。昨天晚間，伊朗媒體就報導，德巴希已經回到伊朗。

波特不願透露這兩件事是否相關。

波特在他以電子郵件傳送的聲明中說：「澳洲政府不會評論對特定案件所作考量的細節。」

「雖然因為德巴希的國籍，可能有些人對此事會有所揣測，但就像以往的作法一樣，我無意要針對這個案子的具體細節做進一步評論，尤其是我若作任何回應，可能削弱我國政府未來為了澳洲最大利益處理相關事務的能力。」

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，38歲的德巴希被控運送美國製造匿蹤飛機或飛彈的裝備到伊朗，於2018年9月遭到逮捕。

報導又說，美國想依6項罪名引渡他，包括共謀出口「美國軍品管制清單」（ US munitions list）裡列為「國防用品」的特殊放大器。

根據澳洲媒體報導，德巴希是昆士蘭大學的博士生，他的律師表示，德巴希正努力研發一種機器，以檢測皮膚癌。

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