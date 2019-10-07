蕭言中禪武系列漫畫 首度在日展出受青睞

2019-10-07 00:21

〔中央社〕漫畫大師蕭言中受到文化部力挺舉辦世界巡迴展，首站來到日本東京，展出獨特技法「指劍畫派」的禪武系列作品，受到日本深懂漫畫及藝術的專家讚賞。

「蕭言中 出神入畫」展正在東京都澀谷區展出，昨天舉辦開幕典禮。日本一般社團法人角色品牌暨授權協會（CBLA）副理事長東山靖、駐日代表處台灣文化中心主任王淑芳、花蓮縣文化局局長江躍辰及日本漫畫家等出席並致詞。

蕭言中被問到為何選擇「禪武」系列做為世界巡迴展首站的作品時表示，他覺得中華文化裡的元素當中，武術和修禪有足夠的神秘感可吸引國外的群眾，他個人對武術也很迷戀，覺得選這個主題，視野比較獨特。

CBLA副理事長、也是Sanrio Far East公司社長的東山靖表示，他第一眼看到蕭言中的作品就深受吸引，雖然作品線條簡單，但蘊含著很深奧的內涵，還具有世界觀，藝術要達到這種程度實非易事，日本找不到這樣的畫風，他希望藉由此展，讓更多日本人欣賞到這麼精彩的作品，也期待台日文化交流更密切、廣泛。

對於東山的褒獎，蕭言中對媒體表示，台灣的漫畫幾十年來因為被日本漫畫影響太深、太重，有一陣子台灣的原創漫畫是被埋沒的。早年盜版漫畫充斥90%的市場，與日本的漫畫不太能區分出來。

他說，為了台灣原創的漫畫，努力了30多年，但他覺得不能一直困在台灣，一定要走到國際發聲，讓外國人看到台灣有很棒的原創作品，帶著作品的能量向世界發聲、尋求認同。

他認為，要有一個胸懷，把自己的作品拿到國際舞台做一個較量，這樣台灣的漫畫才能走出來，藝術才能提升。

對於現在很多在漫畫比賽得獎的台灣年輕人常說受到日本漫畫影響一事，蕭言中表示，這已是一個事實，台灣的原創漫畫曾被洪流淹沒過，但不一定是壞事，因為被淹沒過，也一定有養分留下，攝取這些養分後提煉出自己的模樣，建立自己的識別度，包括在內容、技法上，在表現的層次上可做一個大的拉提。

他說：「就像我們與日本比賽說故事，但我們用的技術與日本是一樣的，這樣就很難跳脫出來，所以應該大破大立。」

他說，他堅持畫漫畫就要辦大展、個展，於是他指定第一個展要在台北101大樓辦 。後來因為文化部長鄭麗君的支持，他的作品進了國父紀念館展出，現在來到日本，這可給後輩一個很大的鼓舞。他認為，畫不再受限於平面或電子的傳統的出版，可站在一個純藝術的舞台上發聲，讓人家看見台灣。

駐日代表處台灣文化中心主任王淑芳在這場畫展開幕典禮上致詞時表示，早年台灣並未把漫畫列入輔導，後來經過爭取，新聞局開始輔導，一年輔導金僅500萬元，現在有好幾億元，這一路走來很辛苦，幸好有蕭言中從旁提供很多寶貴意見，有助於文化部擬政策。

出道於1980年代的蕭言中，早期作品幽默溫馨，有許多代表作，讓他成為台灣單格漫畫的第一人，也和同期漫畫家朱德庸、蔡志忠和敖幼祥並稱台灣4大漫畫才子。

近年來，他的作品改用簡單線條呈現，他不用鋼片沾水筆作畫，而是以手指於感應板上揮灑線條，以一筆到底的簡單線條創作出猶如書法般的畫風，獨特技法稱為「指劍畫派」。

他受訪時表示，這是他摸索30年才找到的表現方式，每條線看似簡單，其實難度極高，每幅畫都是一氣呵成，做畫時間約30秒到1分鐘之間，若要畫到自己滿意，大約需要做畫上千次。

他指著牆上展示的「瑪麗蓮夢露」意象圖的作品表示，這作品他大概畫了500次，只要線條不夠順暢就作廢，完成後與瑪麗蓮夢露真人照相較，覺得他作品中的瑪麗蓮夢露更具「氣場」。另一副武打明星李小龍的意象作品，也讓人感受到揮拳的氣勢。

棄醫從政的花蓮縣文化局長江躍辰表示，他修禪過，看到蕭言中的作品「禪武」系列蘊含禪意，畫面線條雖簡潔，但意義很深，這是因為蕭言中在作畫過程當中對生命有很深刻的體驗。

江躍辰說，這次到東京就是要與CBLA副理事長東山商量，希望安排這些作品典藏下來，不然明年一月花蓮縣文化局考慮把這些作品通通買下，因為這些都是在台灣漫畫史上非常重要的作品。

「蕭言中 出神入畫」展在東京的展期到18日為止。（編輯：林治平）

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