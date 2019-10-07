全球首見8億年「鑽中鑽」！價值難估 暫交俄國政府保管

2019-10-07 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯埃羅莎集團（Alrosa）日前在俄羅斯聯邦薩哈共和國（Sakha Republic）採到一顆全球首見的「鑽中鑽」，經專家分析，該鑽石至少有8億年以上的歷史，由於全球僅此一顆，價值難以評估，目前這顆罕見的鑽石暫時由俄羅斯財政部保管。

綜合媒體報導，「鑽中鑽」的歷史可追溯到8億年前，其全重0.62克拉，內部空洞藏有一顆0.02克拉小鑽石，由於其罕見的「鑽中有鑽」，因此被命名為「俄羅斯娃娃（Matryoshka）」。根據專家分析，該鑽石是先從內部生成原石，再從外側生成原石，埃羅莎集團研究者卡瓦奇克（Oleg Kovalchuk）對此表示：「據我們所知，全世界至今無人開採過這樣的鑽石，這是大自然獨特的創造。」

根據外媒報導，作為世界唯一的鑽中之鑽，「俄羅斯娃娃」的拍賣價格預計能達到歷史新高，據悉，埃羅莎集團計畫將「俄羅斯娃娃」送去美國寶石學院做進一步的分析。目前這棵獨一無二的鑽石原石，埃羅莎集團暫時先交給俄羅斯財政部的所屬機關保管。

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