英母子3人代糖嚴重過敏 食物藥品都中標

2019-10-07 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國30歲的珀金斯（Elizabeth Perkins）對人造甜味劑（代糖）阿斯巴甜「嚴重過敏」，而她也總是仔細檢查每天所食用的「糖」是否安全，但隨著「糖稅」開徵，愈來愈多商家的含糖飲料都改用代糖，她有次在酒吧要求要「正常糖」可樂，還是喝到代糖，隨後不但暈眩噁心，還足足昏迷了3天。

綜合外媒報導，由於遺傳，珀金斯和她2個兒子都對代糖「阿斯巴甜」嚴重過敏，因此平時非常注重飲食，但「阿斯巴甜」其實被廣泛運用在市面上的各種食品、藥品中，而生活中最常見的就是用於「汽水」中；因此，她日前前往酒吧時，雖然向服務生點了「正常糖」可樂，但送來飲料後，她才喝下第一口，馬上就因為「怪味」發現誤食代糖！雖然她立即離開，但強烈的不適感讓她頭昏眼花，最後直接昏倒遭友人緊急送醫。

珀金斯對於歷經3天時間才將這些成份代謝、脫離昏迷心有餘悸，她表示，一般人其實不在乎「代糖」和「糖」之間的區別，再加上課徵「糖稅」，愈來愈多商家開始提供「代糖」飲料，而這些有意無意的「減糖」舉動，對她而言，卻可能成為致命的危機；如今代糖商品充斥市面，珀金斯表示，「糖稅」讓她的日常生活變得更艱難，因為她現在必須對所有食物嚴格把關，不僅2個孩子每天的便當都要自己做，連想吃「優格」都只能自製。

珀金斯也補充，自從徵收「糖稅」以來，她和2個兒子開始放減少社交活動，因為在家裡才能確保自己吃下肚的東西是「安全的」，因為機因中缺乏「分解甜味劑的酶」，所以那些「阿斯巴甜」一旦進入身體就像吃了「濃縮毒藥」，會讓他們馬上陷入暈眩、開始嘔吐，甚至導致昏迷或死亡；但她的分別患有良性腫瘤以及泌尿道感染的2個兒子如今卻遇上更大的危機，因為醫師開的處方藥品，居然也含有「阿斯巴甜」！只能向少數還有製造不含「阿斯巴甜」的藥廠買藥。

令人傷心的是，她的2個孩子甚至不能吃生日蛋糕，因為蛋糕裡也有「阿斯巴甜」，除非她親自從材料開始檢查過敏源，再拿那些「安全」的原料為他們製作蛋糕和餅乾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法