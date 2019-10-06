剷除異己？ 郭文貴爆習近平想殺掉這5名中共高官

2019-10-06 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平等高官10月1日齊聚天安門城樓觀看大規模閱兵式，以慶賀中共建政70週年。不過中國反共富豪郭文貴4日爆料，當日站在天安門城樓上的「中共歷朝高官」，有5個人是習近平欲除之而後快的眼中釘。

郭文貴4日爆料，10月1日站在天安門城樓上的中共歷朝高官，有5個人習近平想殺掉，包括現任中國國家副主席王岐山、前中國國家副主席李源潮、現任中國全國政協副主席盧展工，另外2人郭文貴則未具體提及姓名。

郭文貴指出，盧展工曾在福建與習近平共事過，盧展工擔任福建省委書記時，曾天天找人盯著習近平，甚至到中央去告狀，欲「弄死習近平」，而極其貪腐的盧展工轉任河南省委書記後，據悉見人就罵習近平與其家人，後來習近平把盧展工弄去當全國政協副主席，卻沒有除掉他，這是因為習近平要讓此人看見自己的成功。

提及李源潮，郭文貴透露，習近平尚未掌權時，李源潮與前中共中央辦公廳主任令計劃總想算計如何控制習近平，讓習近平當傀儡，接著再讓李源潮掌權，隨後再交棒給令計劃。郭文貴說，習近平至今未除掉李源潮，也是因為習近平要讓此人看見自己的成功。

至於王岐山，郭文貴說，習近平很清楚，只要自己出事，極有權力慾的王岐山第一個想把他滅掉，以取而代之，但習近平暫時惹不起王岐山，還得用王岐山，因為王岐山是前中國國務院總理朱鎔基所提拔，代表了朱鎔基的整個金融帝國。

郭文貴模仿習近平口吻說：「留著你（指王岐山），我讓你天天跟我笑，跪一隻腿，別跪兩隻腿；其他人都是全跪著，你跪一隻腿，但你敢把另一隻腿抬起來，我立馬讓你死。」

至於另外2人，郭文貴指稱其中1人是女性，也曾把習近平毀得不輕。郭文貴說：「大家不知道，這個女的是對習的最大威脅。我給你們簡單說：那天那個女的梳著頭、染得頭髮特別黑，捯飭（北方方言，意指修飾、打扮）得很漂亮，我估計貼面膜貼太厲害了」。

郭文貴總結道，這5人如今都能站在天安門城樓上，是因為中共要營造黨內團結氛圍，並塑造習近平是毛澤東的遺產繼承人。郭文貴再度模仿習近平口吻說：「領導人代表著各個家族勢力，都聽我的！各方諸侯，是吧，我們一片和好，我們很團結！」

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