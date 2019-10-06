《小丑》殺人他在底下鼓掌狂笑 影迷遭警帶離戲院

2019-10-06 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕DC經典反派電影《小丑》3日在台上映，單日取得全台超過1700萬台幣票房，由於片中小丑此角色本身言行具有爭議，美國部份戲院就禁止影迷喬裝及帶面具進場，以免發生2012年電影院槍擊案憾事重演。不過紐約一間戲院週五傳出有影迷在小丑殺人時大聲鼓掌叫好，引發周圍民眾不安，最後該影迷被警方帶出訊問。

根據《美聯社》報導，曼哈頓的一家「AMC電影院」週五在放映《小丑》時演到激動處，一名男子開始瘋狂大笑鼓掌，引發觀眾不安，最後被警察帶走。一名同場觀眾表示，當小丑在殺人時並談論社會邪惡時，該男開始不斷鼓掌，一旁的其他民眾大聲叫他閉嘴，但該男子依然故我，持續鼓掌歡呼長達一分鐘，隨後男子又一次大聲鼓掌歡呼，當旁邊民眾叫他離開後，男子情緒似乎被挑動，所幸該男最後被保全人員帶走，並被警方訊問。

另一名觀眾班森（Etai Benson）則表示，自己當時就坐在男子隔壁，他目擊該男子在開演前將一整瓶酒倒入飲料中，並強調該男子行徑與銀幕上發生的屠殺相結合，讓人不寒而慄。班森指出，也許該男子只是一個無害的醉漢，但當時影廳內的氛圍的確因為男子的行徑變得十分緊張。

過去蝙蝠俠系列電影《黑暗騎士：黎明昇起》於2012年7月上映，而「小丑」身為DC系列的經典反派，也在片中勇有重要戲份，不料一名頭戴防毒面具的槍手前往科羅拉多州一處電影院犯下槍擊案，造成12死58傷，事後該男被捕時聲稱自己是「小丑」。為了防止憾事重演，連鎖「AMC電影院」禁止觀眾戴面具或以臉部彩繪的方式進入影院；美國最大的連鎖影城「地標戲院」（Landmark Theatres），則全面禁止影迷穿著「Cosplay」服裝進場。

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