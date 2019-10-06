北京理工提專利技術阻「翻牆」 中國網友氣炸罵畜生

2019-10-06 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕中共對網路嚴格審查，以「防火長城」限制人民取得外界資訊，許多中國網友得透過VPN（虛擬私人網路）才能「翻牆」，造訪國外的網站。然而，有中國網友發現，北京理工大學3名師生設計出一項辨識VPN身份的技術，並在今年3月向國家知識產權局申請專利，打破了資訊人一直避而不碰的「紅區」，日後翻牆恐怕變得更難，此消息傳出後讓中國網友大罵3名師生「畜生」、「人格低下」。

國家知識產權局7月5日公布一項專利，是由北京理工大學的羅森林、王帥鵬及潘麗敏所申請，專利名為「基於長短期記憶網絡的V2ray流量識別方法」，申請時間是今年3月25日，技術就是針對辨別VPN，有網友解釋，這項技術可以用來封鎖及追蹤使用VPN的IP位址，打破資訊業者跟政府之間一直心照不宣的「默契」，直接讓這個灰色地帶見光，未來民眾要透過VPN翻牆恐怕變得難上加難。

對此，讓一向習慣翻牆的中國網友氣炸，紛紛大罵「搞技術搞到無底線真是夠牛逼」、「畜生」、「人格低下」、「知識流氓」、「北理大和這三個人，會有報應的」。

但有一些專業網友分析，從文件上來看這項專利太「水」，許多核心技術都沒有說明清楚，推測是來騙經費的；也有網友樂觀表示，「道高一尺，魔高一丈」，就算專利有用，之後也會有相應的技術去破解的。

對於翻牆，中共官媒《環球時報》總編胡錫進日前也在微博上抱怨，「上外網極其困難，也影響到了他《環球時報》的工作」，並表示「我個人覺得有些過了」，接著建議政府「還是要在我們的社會和外網之間留出一些縫隙」，但文章發出後隨即刪除。

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