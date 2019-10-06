甩鍋？是能源部長要他撥電話 川普：其實我不想通烏的

2019-10-06 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前遭舉報施壓烏克蘭總統澤倫斯基，去調查民主黨對手拜登的黑料，引發政壇風暴，聯邦眾議院3個委員會針對此事進行彈劾調查，儘管川普反嗆彈劾案將在參院流產，但有媒體爆料他私下表示，這通電話不是他想打，是能源部長裴利（Rick Perry）要他撥打的。

據美國新興媒體《Axios》報導，有3名知情人士爆料，川普總統曾在當地時間4日在一次電話會議上向眾議院共和黨人透露，他打電話給烏克蘭總統澤倫斯基都是能源部長裴利的關係；川普首先強調與烏克蘭總統通電沒有任何問題，他沒錯做什麼事，接著話鋒一轉，將矛頭指向裴利。

川普表示：「其實很多人都不知道，我原本不想打電話的，但我致電烏克蘭總統的唯一原因是裴利要我這麼做的，要我討論關於液化天然氣工廠的事情。」

不過，報導指出，根據日前所公布的美烏官員之間往來的訊息顯示，川普私人律師朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）是這通電話的主要推手，而檢舉文件顯示，川普與澤倫斯基通電話時，有大約12名白宮官員在場，但其中沒有裴利。

裴利的發言人對此表示，能源部長絕對支持川普總統與烏克蘭新的領導人對話，討論能源安全及有關經濟發展議題。

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