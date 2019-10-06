川普移民禁令再一發 無力負擔健保移民將禁止入境

2019-10-06 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，對於移民政策的審查愈加嚴格，川普4日更簽署最新規定，「除非移民能在入境美國30天內獲得健保批准，或證明自己有能力支付健保，否則將禁止移民入境美國」。

這項新政策將於11月3日正式實行，移民必須向領事館官員證明，入境美國30天內可以獲得健保批准，或有能力支付健保費用，否則將被禁止入境美國；這項規定可能使沒有經濟能力的移民更難進入美國。

川普在聲明中寫道，「當我們的健保體系面臨無法補償的挑戰時，美國政府如果繼續讓數以萬計無力負擔健保費的外國人進入，將更不利於公共利益」。然而，在宣布這項政策前，川普政府才發布另一項規定，「拒絕向美國移民提供永久居留權」。

不過，這項政策也有例外情況，包含美國公民子女、無人陪伴的未成年人、在海外滯留不到1年便返美的永久居民，以及為美國政府工作而擁有「特殊移民簽證」的伊拉克和阿富汗國民，他們不受這項政策規範；另外，在11月3日公告生效之前，就獲得有效簽證的移民也可豁免，且這項政策不影響難民及尋求庇護者。

歐巴馬政府時期的移民政策官員道格‧蘭德（Doug Rand）向CNN表示，這項政策適用於約50萬從國外來尋求「綠卡」的人，其中大多數將是美國公民的父母和配偶；他也指出，「這項政策帶給人們巨大的恐懼和困惑，因它而起的訴訟爭議是不可避免的」。

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