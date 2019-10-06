美國北韓瑞典工作級核會談破局 平壤怪罪華府

2019-10-06 03:51

〔中央社〕北韓首席核子談判代表金明吉今天表示，歷經數個月停滯僵局後在斯德哥爾摩與美國展開的工作層級會談已破局，並指責華盛頓當局空手前來談判桌。

北韓外務省巡迴大使金明吉（Kim Myong Gil）在平壤駐斯德哥爾摩大使館外表示：「這項磋商未符合我們的期待，最終破局，無任何結果。這完全是由於美國不願放棄他們的老舊態度。」

繼美國總統川普和北韓領導人金正恩今年2月底在越南河內舉行的川金二會破局，未獲得任何突破後，這次川普的特使畢根（Stephen Biegun）與北韓代表團恢復對話，備受各界期待。

金明吉說：「美國拉高期待，提出諸多暗示，例如彈性作為、各種新方法和創意解決方案等，但他們卻讓我們大大失望，沒帶任何東西前來談判桌，澆熄我們的協商熱情。」

金明吉又說：「這些對話是在關鍵時刻舉行，朝鮮半島情勢正處於對話或對抗的十字路口。因而我們前來談判桌，肩負我們務必確保有所成果的責任，以促進朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的發展。」

為了參加工作層級非核化談判，北韓代表團於3日抵達斯德哥爾摩。

北韓於2日宣布，它已成功試射新型潛射彈道飛彈（SLBM）。這項試射是自從北韓於2018年與美國恢復對話以來的最具挑釁性舉措。聯合國安全理事會通過的多項決議，禁止平壤當局使用彈道飛彈技術。

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