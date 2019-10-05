中國員工發紅包給老闆？！台商爆料「荒謬現象」揭密真相

有聽過「面子工程」嗎？常理是老闆發紅包給員工，但在中國，奇異的現象是，員工竟然還會發紅包給老闆？！Youtuber「攝徒日記 Fun TV」日前就在頻道上分享影片，邀請2位赴中台商現身分享「真實的中國生活」，更一一解析種種令人匪夷所思的荒謬現象背後的真相，包含中國人買衣服不減吊牌、菸盒裡放2種菸等。（「攝徒日記Fun TV」授權提供/圖擷自YouTube_攝徒日記Fun TV）

2019-10-05 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕有聽過「面子工程」嗎？常理是老闆發紅包給員工，但在中國，奇異的現象是，員工竟然還會發紅包給老闆？！Youtube頻道《攝徒日記Fun TV》日前就邀請2位赴中台商現身分享「真實的中國生活」，更一一解析種種令人匪夷所思的荒謬現象背後的真相，包含為何中國人買衣服不剪吊牌、菸盒裡放2種菸等，令人納悶的行為。

根據該則影片，在中國從商15年、從事機械買賣的台商X先生分享自己的觀察，逢年過節，月薪約莫2、3千元的員工還會去借錢，好發紅包給老闆。對此，X先生感到很驚異，於是中國員工解釋，「我們這裡的規矩就是，有結婚的人要發『利市』（紅包）給沒結婚的人。那老闆你沒結婚，因此要包『利市』給你」。

荒謬的還不只如此，X先生的員工月薪約莫2、3千元，卻去借錢買一台人民幣30幾萬的「雅哥」的車子，並向X先生表示，「開好車出去跑業務才有面子，也讓公司有面子，而且車子還可以借老闆你們開」。

除此之外，與公司配合、供應零件的下游小廠商，月營業額不高，卻去買「大奔」（中國稱賓士為「奔馳」）以便炫耀。也讓X先生直呼「真的很受不了他們的消費型態」。

X先生表示，公司的經理階級都開人民幣約10幾萬的三菱小轎車，以功能性為取向。然而中國人買車則是為了「炫耀」。X先生認為，這種難以理解的「打腫臉充胖子」行為，或許源自於長期貧窮之下的「極端自卑感」。

X先生認為，台灣人的消費習慣，相較之下偏向量力而為、未雨綢繆。X先生以口袋內有100元比喻，會分配70元作為儲蓄基金，以供未來投資；然而在中國，人們則是超出預算那就去跟親朋好友借錢，好比口袋內有100塊，就還要再去借100元，以便一次買個200元的東西，這叫做「有面子」，也是所謂的「面子工程」。

X先生再舉例，員工出門身上都帶著一包「中華軟包」，其價格約莫落在人民幣7、80元。X先生認為，大概也是為了面子，在老闆面前就算生意沒談成，抽菸也要抽贏老闆，不能連菸都抽輸。

對此，在中國從商10年的石材業邱先生則有不同觀點。邱先生表示，當他驚訝於員工為何抽價格比較貴的「中華軟盒」時，中國員工就打開菸盒，解釋菸盒內一邊放著的是中華軟盒的菸，是給客人抽的，另一邊則是放著比較便宜的一般菸，是自己要拿來抽的。

邱先生再舉例，公司有給業務員工置裝，除了皮鞋之外，西裝、褲子、領帶、別針都由公司出錢。整套西裝總共人民幣100塊，邱先生認為這個價格還滿實惠的，但業務員覺得100元太貴，最後殺到80元。

隔天上班，邱先生提醒員工袖口還掛著吊牌，員工反問「為什麼要剪？」，並解釋，這個不是地攤貨，是百貨公司買的，這是名牌！因此吊牌不能剪掉。

邱先生表示，文化衝擊下也慢慢認識到中、台兩地的價值觀差異，自己在那邊做生意，也是尊重他們在地的文化。邱先生認為，改革開放後，觀念僅強調外表，追求外在附加事物，以彰顯自己的社會地位。應該是幾十年來中國共產黨的社會主義，加上文化大革命所搞出來的社會觀念，扭曲了事物真正的價值。

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