杜特蒂訪俄晤普廷 專家：俄有意插旗南海

2019-10-05 16:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國之音》（VOA）5日報導，菲律賓總統杜特蒂近日訪問俄羅斯，並與俄國總統普廷會晤，顯示莫斯科當局有意在主要由美中兩國主導的南海主權爭端中，扮演「狡猾卻有說服力」的角色。

菲律賓總統府網站指出，杜特蒂在10月1日至5日訪問俄國，目的之一是與普廷就加強安全和防務合作進行對話。杜特蒂也在2日參觀位於莫斯科的伏努科沃軍事機場（Vnukovo Military Base Airport）。

專家對這場「普杜會」分析道，由於俄國之前已向東南亞其他南海主權聲索國出售武器，之後也可能會向菲國出售武器；此舉在降低美國在該海域的軍事影響力之餘，也不會削弱俄國數十年老朋友中國的影響力。

位於馬尼拉的研究機構「亞太進步之路基金會」（Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation）研究學者拉比納（Aaron Rabena）表示，美國在菲國的影響力非常廣泛，因此對俄國來說，向菲國出售武器，實際上是在提升自己的政治影響力。

不過，拉比納也坦言，菲國將從俄國得到什麼類型的武器，以及這些武器將有何用途，中國可能會感到憂心。如果武器被用於南海，「那麼中國人可能會皺眉頭。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法