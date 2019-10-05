寵物變食物！ 地方媽媽研發「天竺鼠冰淇淋」掀搶購潮

2019-10-05 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕「豚鼠」在台灣也稱為天竺鼠，可愛的外型吸引不少民眾當寵物養，但在南美洲卻是許多國家的傳統美食。厄瓜多一名媽媽利用「天竺鼠肉」製作冰淇淋，竟在當地掀起一場搶購風潮。

據《美聯社》報導，厄瓜多一名媽媽瑪麗亞（Maríadel CarmenPilapaña），參加創業培訓班後，開始嘗試製作特殊口味的冰淇淋，甲蟲和蘑菇都成為他實驗的材料，經過6個月後，她研發出「天竺鼠味」冰淇淋，據傳這種口味的冰淇淋嘗起來有雞肉的味道。

瑪麗亞先用鹽將天竺鼠肉煮熟後磨成泥，加入奶油或牛奶，再與冰淇淋攪拌混合，成為全新口味「天竺鼠冰淇淋」，現在每週她都會製作150份天竺鼠冰淇淋，以及40份甲蟲口味冰淇淋到街上販賣，意外抓住當地民眾的胃口。

瑪麗亞透露，一開始提出想法時，還遭到家人和丈夫的反對，甚至認為她是不是瘋了，但現在這個當初被眾人唾棄的想法，卻成為她主打的商品。一位民眾瑪琳（Marlene Franco）在初次嘗鮮過後表示「這個口味雖然很可疑，但味道還不錯」。

學者卡羅萊納（CarolinaPáez）得知此消息後表示，天竺鼠本來就是以往土著社會中，非常重要的食品，因為牠的蛋白質含量相當高，其他文化的歷史中也食用各式各樣的動物，所以並不感到驚訝。

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