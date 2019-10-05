習下令嚴打涉外宗教 遣返外籍傳教士、不准看外國頻道

2019-10-05 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年擴大迫害宗教，如今就連外籍傳教士都都傳出遭逮捕遣返，外媒披露，在中國國家主席習近平打壓涉外宗教的政策下，信徒不僅不得接觸外國宗教，就連看外國電視節目也不准。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，北京當局此前於全國範圍內下達「打擊涉外宗教令」，要求各地政府配合展開對與外國有關宗教的打擊行動，其中以南韓基督教會所受的迫害最甚。

報導指出，有的外籍傳教人員在進入中國時被捕，經反覆偵訊逼問在中國負責接應的人士後遣返；至於本來就在中國境內的涉外教會人員也陸續遭逮，其中部分中國籍人士被強逼簽署悔過切結書，外籍人士則一律遣返，並納入禁止入境中國的黑名單。

《寒冬》稱，中國中央統戰部與公安部今年下發的《依法查處境外基督教滲透專項行動工作方案》顯示，習近平將涉外宗教的傳教行為視為「滲透」之舉，更下令「決不允許境外宗教勢力在我國境內形成體系」，「決不允許在宗教領域形成對抗黨和政府的勢力」。

此外，在中國俗稱「小鍋蓋」、可收看外國頻道的衛星電視接收天線也遭強拆，防止民眾觀看境外宗教節目；吉林省的公主嶺市、大安市、松原市就下令居民拆除「小鍋蓋」，如果不拆則罰款人民幣5000元（約台幣22000元）。

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