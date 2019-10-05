南韓豬瘟疫情擴大至非軍事區 韓軍方下達「野豬格殺令」

2019-10-05 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自上月爆發非洲豬瘟以來，至本月2日已累積達11例，且此次是在南北韓非軍事區（DMZ）內野豬屍體中發現病毒，南韓軍方因此在昨日（4）下午開始，用直升機在空中對非軍事區進行消毒防疫，同時更下達「野豬格殺令」。

綜合媒體報導，因在南北韓非軍事區中發現死於非洲豬瘟的野豬後，南韓軍方就對邊防部隊下達「野豬格殺令」，只要在非軍事區發現有試圖越界的野豬，就立刻擊斃。

軍方人士也指出，南韓軍方此次「格殺令」槍聲可能引起與北韓的偶發性衝突，因此近日南韓也透過軍事聯絡管道，向北韓傳達相關情況，並獲得駐韓聯合國軍司令部認可。

南韓國防部昨日表示，將與農林食品畜產部、山林廳等相關單位合作進行防疫作業，從昨日開始為期7日進行直升機空中噴灑消毒作業。

面對米塔颱風襲韓，是否會造成防疫漏洞，南韓國會國防委員會則表示，自今年5月北韓向國際申報豬瘟疫情後，邊防哨所的柵欄維修就已處理。南韓國防部長官鄭景鬥則說，受颱風影響部分哨站柵欄許會倒塌，但不至於讓北韓野豬越界。

南韓國防部還說，軍方負責捕獲、擊斃越界的野豬，並將與邊區政府、警方一同協助獵民撲殺野豬，且來自北韓境內的野豬很難穿過邊防哨所的重重阻隔，南韓軍方也將持續用紅外線熱顯像儀監視，嚴防野豬越界。

南韓環境部在本月3日表示，在京畿道漣川郡非軍事區發現的野豬屍體，並從其發現非洲豬瘟病毒。此次為首度野豬感染案例，至此之前，發現病毒所在都是養殖場。

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