申請禁蒙面法暫緩生效 香港高院拒批臨時禁制令

2019-10-05 00:53

〔中央社〕香港學聯前副秘書長岑敖暉及社民連梁國雄4日申請緊急臨時禁制令，要求禁止港府的「禁止蒙面規例」在5日零時生效；香港高等法院4日晚開庭決定，拒絕批出臨時禁制令。

官方香港電台報導，香港高等法院4日晚間9時開庭處理。禁令申請方指出，有關「規例」不符合比例地干擾市民和平集會的權利及表達意見的自由，違反「香港人權法案條例」。

此外，「規例」賦予警員可除去市民面罩的權力存在爭議，恐影響市民受「基本法」28條所保障的人身自由，「規例」明顯違憲。

申請方指出，「規例」剝奪部分社會人士在不展示面貌下表達意見的自由，例如參與合法集會、但不想被認出的同性戀者或跨性別人士，以及戴上口罩以免被人傳染流感的人士等。

禁令申請方強調，訂立「規例」只會讓目前情況惡化，且「規例」並無緊急性，沒必要5日零時起生效；況且目前已有暴動、非法集會及襲警等罪名，而這些罪行的罰則均高於此次「規例」所訂立的罰則。

港府代表方則反駁說，目前各區均出現社會暴力升級，並影響市民生活，申請方的「無緊急性」論點站不住腳，實質上是希望政府不要訂立「規例」。

港府代表方表示，沒有人能保證，「規例」訂立後能停止暴力，但政府認為，目前合法和平集會已被暴力及蒙面的示威者挾持，並演變成暴動，相信和平示威者也會覺得自己的言論自由被威嚇。（編輯：林克倫）

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