反送中》「我是香港人」南亞裔青年談運動歷程 激動落淚

2019-10-04 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕一名巴基斯坦裔的香港青年接受《明周文化》訪問，在香港出生長大的他，以流利的廣東話道出自己參與反送中運動的歷程，談到激動處哽咽落淚，堅定地說：「我是一個香港人，這是我的家。」

據貼文內容，香港《明周文化》在臉書專頁上發布訪問巴基斯坦裔青年的影片，這位化名「毛毛」青年是南亞移民第二代，在香港出生、長大，說得一口流利的廣東話，也以「100％的香港人」為認同。

過去3個月來的「反送中」運動，他和所有香港同胞站在一起，也更加強烈地感受到自己與「香港」命運相連，他會上連登論壇討論時事、吸收新知，也貼連儂牆、出席集會遊行「和理非」抗爭，甚至自掏腰包印文宣在街上派送。

家裡的人跟他說：「你是巴基斯坦人，不可以理反送中的事情。」但他並不這麼認為，他在鏡頭前堅定表示：「我是香港人，100％的香港人，這是我的家。」他也直言，香港「南亞幫」現在分作兩派，一派只管溫飽，一派在這土生土長，已經自我認同為香港人。

毛毛最想親口告訴香港人：「就算你發現身邊很多人不支持你，至少還有我，我們這些南亞幫都會幫忙。」談到對香港的感情，他激動落淚，更呼籲大家一定要頂住，因為如果現在放棄，就會辜負之前所有付出的人。

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