港府實施《禁蒙面法》 民陣痛批：又用惡法打壓港人

2019-10-04 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今天（4日）正式宣布引用《緊急法》訂定《禁蒙面法》，並於5日零時起生效，對此，泛民主派團體「民間人權陣線」稍早發文強烈譴責，並指出將會盡快籌辦及嘗試申請遊行，「儘管警方和遊行上訴委員會或許會繼續反對民陣遊行，但香港人必不言懼，民眾自會迎難而上！」

民陣表示，林鄭月娥政府，「是回歸以來民望淨值最低、民意支持最渺小、反對聲音最大的政府。」指責現今港府不深切反省、改弦易轍，挽回大眾信心，反而變本加厲以惡法打壓人民，加劇社會與政權的矛盾，要將香港推向深淵。

民陣提到，香港的國際聲譽是基於《基本法》保障的三權分立和司法獨立，而林鄭政府直接跳過立法機關訂立惡法，完全未汲取修訂《逃犯條例》的深刻教訓，如此的獨裁政權，將招來更不可收拾的惡果，「林鄭月娥、鄭若驊、李家超強推惡法，必然要負上令香港隕落的千古罪名。」

民陣指出，港府不回應主流訴求，僅以《禁蒙面法》打壓港人的行動不切實際。過去，香港有不少弱勢或非主流、備受歧視的社群，例如基層工人、各行各業的從業員吹哨者、不同性傾向人士等等，在參與遊行或在集會中發言時，為了保護自己免受歧視或追究，因而需要配戴面具，現行的《禁蒙面法》，是打壓了飽受社會剝削的社群的合法和平示威權利。

最後，民陣表示，將會籌辦及嘗試申請遊行，詳情會盡快公布，並強調即使可能受到阻擋，但香港人仍會迎難而上。

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