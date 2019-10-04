高爾夫奪冠選手「怒比中指」遭禁賽3年 開記者會竟跪地痛哭

2019-10-04 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕國際賽事場合上，最為人欽佩的就是運動家精神，不過9月29日南韓大邱慶北舉行一場高爾夫球公開賽，在南韓職業高爾夫球界中，前景一片看好的選手Kim Bi-o（김비오）因在賽中向觀眾比出「中指」，事後雖然舉行道歉記者會，更下跪向大眾致歉，但仍遭到禁賽3年處分。

綜合外媒報導，10月1日在大邱慶北舉行的高爾夫球公開賽中，Kim Bi-o揮竿完後，竟轉身對著觀眾怒比中指，全程更被實況轉播紀錄下來，該場賽事Kim Bi-o雖拿下冠軍，但仍遭南韓高爾夫協會（KPGA）處禁賽3年處分。據了解，Kim Bi-o是因為當他在揮桿時，有觀眾在拍照，而按下快門瞬間的閃光燈影響到他，他不滿比賽受到干擾，才對觀眾比出中指。

不過，因為這段畫面被實況轉播給全程記錄下來，更在網路上不斷流傳，他遭受許多批評聲浪指責，事後Kim Bi-o對外舉辦道歉記者會，最終更在鏡頭前下跪道歉。事件過後，KPGA仍做出懲處，罰他禁賽3年，並罰款1000萬韓元（約25萬元新台幣），這起贏得冠軍卻失去運動家精神的事件，也引起大批網友討論。

南韓10月1日舉行高爾夫球公開賽，選手Kim Bi-o卻在賽中向觀眾怒比中指，他事後開記者會下跪道歉，仍遭南韓高爾夫球協會（KPGA）處禁賽3年處分。（法新社）

Kim Bi-o在賽中對觀眾「怒比中指」，賽後遭禁賽3年。（圖擷取自「Corner Sportsnet」YouTube頻道）

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