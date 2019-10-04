香港立法會10/16復會 屆時將動議撤回《逃犯條例》

2019-10-04 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕先前遭「反送中」示威者闖入的香港立法會，歷經修復工作後即將於16日復會。預期香港特首林鄭月娥將於當日發表施政報告，會中也將宣布撤回《逃犯條例》修訂案。

綜合港媒報導，港府今日刊登憲報，由香港特首林鄭月娥依法宣布，立法會將於10月16日開始2019至2020年度的新會期。依慣例，林鄭將於當日上午11時發表施政報告。

此外，香港政務司司長張建宗昨（3）日致函立法會主席梁君彥，指出香港保安局局長李家超將在林鄭發表施政報告後，動議撤回《逃犯條例》修訂案。

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