臉書面臨言論自由挑戰？ 歐盟宣布可要求下架誹謗內容

2019-10-04 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟最高法院昨（3）日裁定，臉書（Facebook）須遵守歐洲網路言論標準，所有歐盟國家有權下令臉書刪除「全球範圍」的毀謗性內容。這個消息引起言論自由組織批評，將對全世界的網路言論自由造成嚴重影響「等於法院有權控制用戶觀看的內容」。

據《衛報》報導，這項判決指出，歐盟法律將「不會阻止」各國法院要求臉書刪除平台上的任何具有仇恨、毀謗性內容，即便貼文內容在發文用戶原國家並不違法，且範圍包含全世界，對將脫歐的英國也具同樣效力。

這項判決是來自於奧利地綠黨政治人物格拉維施尼克（Eva Glawischnig），他向法院上訴，要求臉書刪除在全球平台上，有關毀謗他的內容，而奧地利法院將本案移送歐洲最高法院，且這項裁決出爐後不再接受上訴。

對此，人權組織「Article 19」董事休斯（Thomas Hughes）痛批，這項決定將重擊網路上的言論自由，相當於強迫社群媒體刪除部份貼文，更限制民眾在網上看到的訊息，他擔心這項裁決遭到濫用，尤其在人權維護較薄弱的國家。

倫敦媒體法律事務所律師夏皮羅（Ted Shapiro）則表示，法院知道這項規定不會造成平台的負擔「他讓這些社交媒體更清楚知道，該做什麼才符合法律義務」。

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