央視首次介紹東風41飛彈 大肆吹捧「殺手鐧」靈活機動

2019-10-04 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍東風41型洲際彈道飛彈，首次在中共建政70週年閱兵儀式上亮相，中國官方媒體《央視》3日晚間也首次報導介紹。解放軍認為東風41最顯著的特點是靈活機動，能夠在高原、戈壁、雪地、荒漠等極端路況行駛。

《央視》昨日晚間以「『東風快遞』殺手鐧來啦！走進東風41洲際戰略核導彈方隊」為題報導，介紹東風41型洲際彈道飛彈，形容今年中國十一國慶閱兵儀式上壓軸登場的東風41，是火箭軍殺手鐧武器的新成員，標誌火箭軍戰略打擊能力的新提升，「戰略制衡、戰略攝控、戰略決勝」，東風41是中國「戰略核力量的中流砥柱」。

報導提到，1984年中國國慶35週年閱兵儀式上，常年蟄伏深山的中國戰略導彈部隊首次亮相，從那時起中國戰略飛彈部隊在閱兵儀式和重大慶典活動中都是世人矚目的焦點，而洲際戰略核飛彈歷次都是壓軸出場，彰顯著「共和國王牌、底牌」。

解放軍火箭軍裝備方隊後裝組負責人陳美輝表示，東風41最顯著的特點是靈活機動，能夠在高原、戈壁、雪地、荒漠等極端路況行駛。東風41核飛彈方隊長婁濤說，中國每次閱兵壓軸武器裝備的更迭，都是戰略飛彈部隊在「指揮控制、快速反應、導彈突防、生存防護」等作戰能力上實現的升級突破。

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