糗！特斯拉車主實測「召喚」新功能 愛車竟自撞牆壁

2019-10-04 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）以「自動駕駛」功能著稱，並在9月26日推出新功能「智慧召喚（Smart Summon）」，即是車主可以從遠處呼叫車輛並自動行駛至身旁。不過，在網路上許多的實測影片中，其中有一段令車主當場慘叫的「召喚變撞牆」意外曝光，吸引6萬多名網友觀看，也有網友不禁直呼「感謝你的犧牲」！

YouTube頻道「Securitypentest」在9月30日上傳一段實測影片，一名特斯拉Model S車主使用召喚新功能，試圖把停在車庫的車子駛出。從影片中可以看到，車子本來能夠直駛離開車庫，但召喚功能卻突然停止前進，意外的倒車並自行擦撞左方牆面。

車主似乎發覺車子「召喚不來」，就到車庫查看，才親眼看見這場自撞事故，車子左方擦出一大片刮痕，車主更當場慘叫「oh shit！」。該車主PO出這段影片後，不禁調侃「這愚蠢的功能浪費我的時間和金錢」，車主也說明，這個車庫是雙車道空間，有足夠的空間可以左轉，不過因為我當時人不在現場，所以也沒辦法確認事故即將發生。

智慧召喚新功能才推出短短1週，在這段「召換變撞牆」影片曝光後，吸引6萬多名網友觀看，許多網友紛紛留言「感謝你的犧牲」、「原來這就是安全自動駕駛的真相」、「我們就是在等這場意外出現，我們都知道它即將到來」，不過也有網友仍深愛智慧召喚功能，笑回「即使我的車子快撞上，我的手還是會繼續按著召喚按鈕」。

不過，因為特斯拉的自動駕駛功能發生多起意外事故，引起美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）著手進行調查，NHTSA目前正在與特斯拉進行溝通，蒐集相關證據，並表示「如果發現有安全問題的漏動，將會毫不猶豫的採取行動」。

對於特斯拉的自動駕駛功能引起的爭議，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）則認為，到明年年底，自動駕駛技術將會進步到「完全不須人為干預」，會比其他汽車或科技公司展現更高的衝勁。

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