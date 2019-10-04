川普呼籲中國烏克蘭 調查民主黨總統參選人拜登

2019-10-04 01:59

〔中央社〕美國總統川普今天表示，中國與烏克蘭應調查美國前副總統暨2020年民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。川普已經因為據傳施壓烏克蘭干涉美國選舉，而遭到國會彈劾調查。

川普在離開白宮前往佛羅里達州之際對記者表示，他相信中國及烏克蘭應調查拜登以及他經商的兒子韓特（Hunter Biden）。

川普說：「順帶一提，中國也應該對拜登父子展開調查。因為在中國發生的事和在烏克蘭發生的一樣糟糕。」

被問到他是否已要求中國國家主席習近平加以調查，川普指出：「沒有，但這絕對是我們可以開始思考的事。」

川普與他的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）尚無法提供證據，以證明前副總統暨民主黨總統參選人拜登涉及貪腐。

掌控聯邦眾議院的民主黨人正在調查川普是否不當施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），以挖掘拜登的醜聞。

川普發表這番說法後，拜登的競選副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）聲明表示，川普「還在緊抓已被揭穿的陰謀論不放」。

川普為確保連任並向政敵施壓，7月25日致電澤倫斯基，強力要求對方敦促當地司法機關調查拜登的兒子韓特在烏克蘭的商業活動。韓特2014年4月至2019年初曾擔任烏克蘭大型天然氣公司Burisma的董事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法