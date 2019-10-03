反送中》警修法隔天就開槍傷人 建制派將再推「禁蒙面法」

香港建制派今力促當局推出「禁蒙面法」，若通過未來最高可判處 10 年刑期，最快明日或後天公佈。（法新社）

2019-10-03 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動已持續進行三個多月，今（3）日傳出香港警方遵循使用武力的《程序手冊》，在上月30日晚間突然修訂，將港警遇到「致命武力攻擊」重新定義，原「以毆打行動意圖引致他人死亡或嚴重受傷」新修為「引致或相當可能引致」即可使用槍械，隔天香港警方在中國「十一國慶」當日就以實彈朝示威者致命部位開槍；此外，香港建制派今力促港府推出「禁蒙面法」，若立法通過，未來最高可判處10年刑期，最快明（4）日或後（5）天公佈。

綜合港媒報導，香港警務處都根據《程序手冊》第29章向員警提供使用武力指引，長年未曾變動，上月30日突擊修訂後，將最高武力的層級降低，即港警遇到「致命武力攻擊」的定義，原來是「以毆打行動意圖引致他人死亡或嚴重受傷」，修訂為「引致或相當可能引致」，在此情況下即可使用槍械，而在《程序手冊》修訂完成後，香港警方的演繹空間擴大，導致開槍門檻降低，隔日隨即出現港警實彈傷人的案例。

根據港媒報導，香港建制派議員今日成立「禁蒙面法推動組」，與警察隊員佐級協會聯合召開記者會，催促香港當局盡速通過《禁蒙面法》相關法律，以禁止抗爭人士未來在集會中蒙面，並考慮制定最高10年刑期的罰則。根據多家港媒引述港府消息人士表示，「香港政府明日將召開特別行政會議，並計畫於會後公佈引用《緊急法》就《禁蒙面法》進行立法」；香港建制派政黨人士也指出，「收到消息港府最快會於明日或周六公布推出《禁蒙面法》的消息」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法