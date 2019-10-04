香港上演真實巷戰片 影片曝光震驚全球網友

2019-10-04 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前中共慶祝十一國慶，反觀香港「反送中」運動仍舊不減，市民紛紛走上街頭遊行「悼國殤」。推特流傳一段影片，顯示街道上分散著火堆，成群港警全副武裝追趕示威者。網友驚嘆香港攝影記者水準完全進化為「戰地記者」，也感嘆電影場景竟活生生在香港街頭上演。

香港網媒「香港自由新聞」1日傍晚在推特上傳一段影片，可見有大批警察手持警棍、盾牌，穿過馬路上的火堆往前追示威者，期間不停傳出喊叫、物品碎裂及疑似開槍的聲音。畫面也指出，攝影記者當時在人行道上，警隊奔跑後，他也穩住鏡頭，以相當快的速度紀錄這個過程。

影片獲得164萬人次觀看、2萬次轉貼。網友們回應，「太強了這傢伙」、「加上配樂就像電影了」、「很像蝙蝠俠3的場景」、「支持香港人」、「為什麼在7月21日的元朗，看不到警方這般『勇敢、決心』地去追捕罪犯？」台灣網友在臉書上看到，也感嘆，「香港記者真的超強，從以前跑新聞到現在變戰地記者，走到最前線完全是3個月内完成進化」。

Riot police then chased protesters northwards into Mong Kok whilst deploying tear gas. #hongkong #hongkongprotests #antiELAB 3/4 pic.twitter.com/fTmttaxApf — Hong Kong Free Press （@HongKongFP） 2019年10月1日

香港記者紀錄下警方在街頭閃過火堆，整隊人馬追趕示威者的景象。（擷取自「Hong Kong Free Press」推特影片）

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