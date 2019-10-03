機場失控餐車大暴走！勇者「神來一鏟」連川普都喊讚

目擊民眾將「失控餐車」影片上傳至推特後引起眾多網友關注。（圖擷自Kevin Klauer DO, EJD推特）

2019-10-03 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥歐海爾國際機場1日出現一台失控的運餐車，有網友拍下餐車「暴走」情況，這輛沒人駕駛的餐車，在停機坪上瘋狂打轉，還差點撞上飛機，最後一名工作人員開著工作車「神來一鏟」使其停止，連美國總統川普都分享影片大讚「做得好」。

據《時代雜誌》報導，正在等待航班的克勞爾（Kevin Klauer）拍下停機坪上驚險的一幕。影片中，只見失控的運餐車不停倒退打轉，一旁的工作人員試圖阻止但還是無法靠近，還差點撞到停在旁邊的小飛機。

最後，一名工作人員駕駛著工作車撞上這台餐車，雖然餐車因撞擊力道猛烈，車身翻倒，罐頭與瓶子都散落地面，但也因此阻止更大的事故發生。

航空公司發布聲明指出，這台餐車因加速器被卡住，才失去控制不停打轉，雖然造成班機延誤約10分鐘，但沒有員工因此受傷，並強調「感謝團隊成員迅速採取行動，凡事安全第一，目前正對餐車事件進行調查」。

這段影片已有超過5.8萬人分享，也有許多網友在底下留言稱讚這名工作人員英勇的行為，甚至連川普也分享寫道「做得好，及時拯救它」。

相關影音：

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz — Kevin Klauer DO, EJD （@Emergidoc） 2019年9月30日

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