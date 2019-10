機場失控餐車大暴走！勇者「神來一鏟」連川普都喊讚

目擊民眾將「失控餐車」影片上傳至推特後引起眾多網友關注。(圖擷自Kevin Klauer DO, EJD推特)

2019-10-03 14:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國芝加哥歐海爾國際機場1日出現一台失控的運餐車,有網友拍下餐車「暴走」情況,這輛沒人駕駛的餐車,在停機坪上瘋狂打轉,還差點撞上飛機,最後一名工作人員開著工作車「神來一鏟」使其停止,連美國總統川普都分享影片大讚「做得好」。

據《時代雜誌》報導,正在等待航班的克勞爾(Kevin Klauer)拍下停機坪上驚險的一幕。影片中,只見失控的運餐車不停倒退打轉,一旁的工作人員試圖阻止但還是無法靠近,還差點撞到停在旁邊的小飛機。

最後,一名工作人員駕駛著工作車撞上這台餐車,雖然餐車因撞擊力道猛烈,車身翻倒,罐頭與瓶子都散落地面,但也因此阻止更大的事故發生。

航空公司發布聲明指出,這台餐車因加速器被卡住,才失去控制不停打轉,雖然造成班機延誤約10分鐘,但沒有員工因此受傷,並強調「感謝團隊成員迅速採取行動,凡事安全第一,目前正對餐車事件進行調查」。

這段影片已有超過5.8萬人分享,也有許多網友在底下留言稱讚這名工作人員英勇的行為,甚至連川普也分享寫道「做得好,及時拯救它」。

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz