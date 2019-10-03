美國女警誤殺鄰居判10年 被害手足超暖心「擁抱寬恕她」

2019-10-03 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯市前女警，因走錯公寓，開槍誤殺非裔鄰居。昨（2）日開庭結束，她被判刑10年，並在法庭上坦言「每天都活在後悔之中」，被害者的弟弟最後甚至上前擁抱她，並寬恕她的罪過。

據《衛報》報導，前女警蓋格（Amber Guyger）因進錯家門，誤殺了非裔鄰居波森（Botham Shem Jean），陪審團前日決定蓋格的謀殺罪成立。

在陪審團下決定前，達拉斯郡地方檢察官隆恩（LaQuita Long）提出建議「被害者波森原應於上週歡慶28歲生日，因此，刑期應該至少要有28年，讓蓋格為她的行為付出代價」。

隆恩更引用波森上司在其喪禮中的一句悼詞，對被告來說，波森只是黑暗中的一道影子，但對認識他的人來說，他是房間中最亮的光芒。

蓋格的律師指出，蓋格並非出於仇恨、利益或毫無悔意的殺人，請求陪審團給予同情，還提到，蓋格每天都很後悔，知道自己犯了糟糕的錯誤「她扣下扳機，且一輩子都要與這起事件一起度過」。

蓋格接受判決前，法庭中出現溫馨的一幕，波森的弟弟上前擁抱開槍誤殺他哥哥的蓋格，並向她說「我像其他人一樣愛妳，我也不會說希望妳死去，甚至不希望妳入獄，希望妳能得到最好的」。

最後，陪審團做出10年刑期的判決，蓋格離開法庭後就被送至監獄拘留，依照德州法律，謀殺罪最高可判處5到99年刑期。

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