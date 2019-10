台女醫師獲准留英！3.9萬人連署、衛生大臣幫忙促簽證過關

2019-10-03 10:14

〔即時新聞/綜合報導〕一名27歲的台籍女子蔣穆純(音譯),已在英國生活13年,更在當地任職醫生,卻在日前爆出簽證疏失,英國內政部要求她一週內強制離境或遣返回台。她的友人在網上發起連署,盼她能留在英國。目前請願超過3.9萬人連署,英國內政部也表示,蔣已提供足以留英的證明,不會被遣返。

據《Ettoday》報導,蔣穆純(Mu-Chun Chiang)目前在當地醫院擔任醫師,日前收到內政部信函,表示因銀行帳戶出問題,必須在一週內離開英國,蔣感到非常震驚「我很擔心,因為我們有醫療人員短缺的問題」。

蔣穆純友人梅絲理(Mina Mesri)在「change.org」網站上替她發起連署,引起各媒體關注及超過3.9萬人支持請願後,英國內政部宣布,再次審查先前收到的銀行對帳單,最後決定頒「Tier 2」工作簽證給蔣,讓她繼續留在英國。

英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)也在推特上表示「我為蔣穆純及她的親友感到難過,我已將這個案子上呈給內政部,我很高興看到她的簽證問題已經解決了」。

簽證問題解決後,請願網站標題已改為「勝利」,梅絲理貼文提到「蔣穆純對這個結果感到非常開心,也感謝每一位幫忙連署和分享的人」,她更強調,現在還有許多居住英國,並把英國當作家的人,他們的聲音沒辦法被聽到,現代社會中不該有這種「敵意環境」,內政部的態度必須改變。

Deeply upsetting saga for Mu and her loved ones. I’ve taken Mu’s case up directly with the Home Office & I’m delighted to report Mu’s visa issue has been resolved https://t.co/WveucN8lkf