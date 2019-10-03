台女醫師獲准留英！3.9萬人連署、衛生大臣幫忙促簽證過關

2019-10-03 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名27歲的台籍女子蔣穆純（音譯），已在英國生活13年，更在當地任職醫生，卻在日前爆出簽證疏失，英國內政部要求她一週內強制離境或遣返回台。她的友人在網上發起連署，盼她能留在英國。目前請願超過3.9萬人連署，英國內政部也表示，蔣已提供足以留英的證明，不會被遣返。

據《Ettoday》報導，蔣穆純（Mu-Chun Chiang）目前在當地醫院擔任醫師，日前收到內政部信函，表示因銀行帳戶出問題，必須在一週內離開英國，蔣感到非常震驚「我很擔心，因為我們有醫療人員短缺的問題」。

蔣穆純友人梅絲理（Mina Mesri）在「change.org」網站上替她發起連署，引起各媒體關注及超過3.9萬人支持請願後，英國內政部宣布，再次審查先前收到的銀行對帳單，最後決定頒「Tier 2」工作簽證給蔣，讓她繼續留在英國。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）也在推特上表示「我為蔣穆純及她的親友感到難過，我已將這個案子上呈給內政部，我很高興看到她的簽證問題已經解決了」。

簽證問題解決後，請願網站標題已改為「勝利」，梅絲理貼文提到「蔣穆純對這個結果感到非常開心，也感謝每一位幫忙連署和分享的人」，她更強調，現在還有許多居住英國，並把英國當作家的人，他們的聲音沒辦法被聽到，現代社會中不該有這種「敵意環境」，內政部的態度必須改變。

Deeply upsetting saga for Mu and her loved ones. I’ve taken Mu’s case up directly with the Home Office & I’m delighted to report Mu’s visa issue has been resolved https://t.co/WveucN8lkf — Matt Hancock （@MattHancock） 2019年10月2日

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