北京閱兵不祥之兆？ 天安門這一幕被看出亡黨之象

2019-10-03 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國10月1日舉辦中共建政70週年慶祝活動，大規模閱兵向世界秀肌肉，不過當天香港發起「國殤」遊行，警方實彈近距離對一名18歲高中生胸部開槍，引發各國譴責。中國國家主席習近平與前國家主席江澤民、胡錦濤等3人登上天安門城樓觀禮的一幕，則被網友發現暗藏「亡黨之象」，對此議論紛紛。

當天習近平在天安門城樓上顯現自信說「沒有任何力量，能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐」，不過分站他左右的前國家主席江澤民、胡錦濤，其中江似乎氣力已竭、面如槁木，胡錦濤則滿頭白髮且面容憔悴。

有網友擷取電視畫面放上網路說，「這算是整個閱兵儀式最有價值的照片了！」只見在天安門城樓上的中共三任黨揆習近平、胡錦濤、江澤民，都歪著脖子閱兵。網友則紛紛回應「敗象」、「好像參加葬禮」、「面部表情從殭屍到木乃伊」、「被架了出來看閱兵，整死人骨頭快散了」、「拍成這個樣子，央視攝影師慘了...」

此外，《香港經濟日報》則報導，當天閱兵車出現兩個「神秘車牌」，暗藏中國政治密碼，其中後備閱兵車的車牌是1949，跟中共1949年建國吻合，閱兵總指揮車的車牌是2019，車牌組合恰似1949年建國至2019年，屆滿70週年。

《大紀元》時政評論員石實解讀，兩輛閱兵車車牌分別是1949和2019，一前一後，給人不祥預感，預示中共建政從1949年∼2019年，感覺中共就在今年「壽終正寢」，終年70週歲。

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