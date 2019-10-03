美二戰B-17轟炸機 起飛5分鐘折返墜毀 至少7死9傷

綜合媒體報導，這架B-17轟炸機起飛約5分鐘、飛行距離約13公里，才飛行到244公尺高度，即無法爬升，於是機師改嘗試降落，沒想到誤衝到機場附近建築物，造成傷亡。
今天搭上B-17轟炸機的人員中，有10名乘客及3名機組人員，而傷亡者中，除了這些人員之外，還有一名地勤工作人員，在飛機緊急降落時受到傷害。
B-17轟炸機全名B-17空中堡壘轟炸機，是美國波音在1930年代為美國陸軍航空軍所發展的的四引擎重型轟炸機。是二次世界大戰時間，美方的主力戰機之一，一直擁有眾多忠實擁護者。
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綜合媒體報導，這架B-17轟炸機起飛約5分鐘、飛行距離約13公里，才飛行到244公尺高度，即無法爬升，於是機師改嘗試降落，沒想到誤衝到機場附近建築物，造成傷亡。
今天搭上B-17轟炸機的人員中，有10名乘客及3名機組人員，而傷亡者中，除了這些人員之外，還有一名地勤工作人員，在飛機緊急降落時受到傷害。
B-17轟炸機全名B-17空中堡壘轟炸機，是美國波音在1930年代為美國陸軍航空軍所發展的的四引擎重型轟炸機。是二次世界大戰時間，美方的主力戰機之一，一直擁有眾多忠實擁護者。