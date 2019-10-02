中國勞權組織「木棉社工」關閉 勞權人士嘆：NGO無法生存

2019-10-02 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕在中國政府昨（1）日高調慶賀70週年國慶的同時，廣東的勞工非政府組織「廣東木棉社會工作服務中心」（「木棉社工」）也宣布停止運作。對此，當地勞權人士指出，中國當局持續以維護國家安全之名，嚴酷不歇地打壓NGO（非政府組織）負責人，更推論NGO在中國毫無生存空間。

根據《自由亞洲電台》昨日報導，「木棉社工」昨日在官方微信公號發布告別信，宣布組織已啟動結束程序，該公眾號也停止更新。告別信中附上一首詩：「我們選擇安靜的離開，所有的情緒，都將化作養分滲進土裡，請相信種子終會發芽，萬物生長，那些熱烈的花朵，會再次明亮城市的天空。」

「木棉社工」由北京大學社會學碩士童菲菲所創辨，在廣州、深圳、中山與順德等地都有發展社區發展與職校生服務專案、社會工作培訓，以及公共議題的社會宣導等社會改良工作。其緩解勞資矛盾的溫和而低調的作法，曾一度獲得中國當局的認可和協助。

然而，去（2018）年發生深圳佳士勞工事件後，中國當局唯恐這些常接觸工人的NGO可能促使工人覺醒，並將其視為「不安定因素」，以「國家安全」之名，迅速鎮壓所有涉及勞工關懷議題的NGO組織。除了「木棉社工」創辦人童菲菲，多家NGO的負責人，包含廣東「Hope學堂」創辦人梁自存、北京「冷泉希望社區」的李大君、深圳「清湖社區學堂」社工李長江等人，相繼在今年5月遭到拘留、抓捕；關注勞工歧視的NGO負責人程淵、工作人員劉永澤、吳有水也在今年7月被長沙國家安全局抓捕，至今仍音訊全無。

關注勞工運動的陳先生向《自由亞洲電台》表示，「木棉社工」已營運不下去，只好主動宣布關閉，而選擇在國慶日公佈，可以理解為一種委婉的抗議。並感嘆，在數個NGO負責人被當局抓捕之後，估計是沒人敢去從事社會運動了吧？而曾為勞工提供法律服務的魏先生表示，NGO的生存空間愈來愈狹窄，現在已全無生存的空間。

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