反送中》港警昨實彈擊傷高中生 還狂射1400發催淚彈逮269人

2019-10-02 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕10月1日香港多區爆發嚴重警民衝突，香港警方今天在記者會上指出，在昨日的行動中，警方共逮捕269人，發射6發實彈、催淚彈約1400發、橡膠彈約900發、海綿彈約230發。單日逮捕人數與使用彈藥數，均創下6月反送中運動以來新高。

根據香港媒體《立場新聞》報導，警察公共關係科總警司謝振中表示，在269名被捕人數中，有178名男性、91名女性，年齡則介於12至71歲，其中有93人是學生。

香港警方表示，遭逮捕者涉嫌犯下藏有攻擊性武器、非法集結、藏有工具可作非法用途，日後不排除加控暴動等其他罪名。

在警方使用的彈藥方面，則包括4個事件中共使用實彈 6發、催淚彈約1400發，橡膠子彈約900發、布袋彈約190發、海綿彈約230發。另外，水炮車昨日亦有出動。

香港警方表示，昨天有30名員警在行動中受傷，其中5人仍在醫院治療，傷者包括遭腐蝕性液體淋中、脊椎移位、在沙田追捕示威者跌倒導致的左手手腕骨折，以及在西九龍紀律部隊宿舍被大門壓傷。

另外，對於中五學生遭實彈致傷一事，副警務處長鄧炳強重申，當時員警生命受威脅，有名跌倒的警員被大批「暴徒」追打，「所以要開槍打暴徒」，做法合法合理，當時根本「無得選擇」，也沒有空間向天開槍。

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