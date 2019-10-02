港中五生左胸中彈 梁振英竟稱「暴徒」、問「會否開除學籍」

2019-10-02 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕昨為中共建政七十週年，香港多區上街示威，部分區域爆發警民衝突，其中一名曾姓中五生在荃灣被警方近距離實彈射擊受傷送醫，據稱子彈離心臟僅3公分，術後已轉送加護病房治療。香港前特首、中國全國政協副主席梁振英臉書今卻連發數篇文，直指曾為「暴徒」，並反問曾就讀的何傳耀中學謝姓校長，若該校生昨「全副裝備」與其他「暴徒」圍毆警察但沒被槍傷，「會否記過、開除學籍？」

梁振英文中先批教協學生參與暴動、襲警罪行嚴重，「慰問什麼？教協認為這學生的行為合法嗎？正確嗎？」並指責教協目前只是質疑，「憑什麼跳出來『強烈譴責』？」還直言教協為「政治組織」、「思維混亂」以及「有這樣的教協，香港怎樣教學生？」

梁振英文中接著指出，昨晚被槍傷的「是一名暴徒」而非路過、坐在課室被流彈所傷的學生，呼籲青少年「引以為戒」，並稱為保護孩子「教育界不能『中立』，不應含糊」，否則「害人子弟，不負責任」。

梁振英文中點名何傳耀中學校長謝潤明，詢問若該校生昨晚「全副裝備在街頭與其他暴徒圍毆警察，但沒有被槍傷」，校方知悉後「會否記過，會否開除學籍？」還說「為什麼不能直斥其非？」接著質疑若該「暴徒」非該校生，而是申請轉讀「會否錄取？」

梁振英文中也提到，沒有一個政治人物的子女參加該場運動，「各位同學不要再被野心家利用了。」

曾姓學生中彈消息傳出後，《香港01》報導，有網友號召荃灣區中學生，今早7時半於何傳耀中學與梁省德中學往城門谷運動場小徑靜坐、默悼，聲援曾生。現場約有數百人響應，手持標語、呼喊口號。

報導指出，校方也在新聞稿中表示，對於學生中彈感到擔憂與難過，校長與老師已赴醫院探望慰問，並啟動危機處理小組，輔導學生情緒、支援傷者與家人，期盼早日康復，同時提醒學生參與公共活動注意安全。

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